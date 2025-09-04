|
Štvrtok 4.9.2025
Meniny má Rozália
|Denník - Správy
Výbava na šport, ktorá nezruinuje tvoj rozpočet. Obajav CRIVIT v Lidli
Tagy: PR
Práve takto ľudia postupne objavujú CRIVIT – športovú značku, ktorú nájdeš v Lidli alebo online na lidl.sk. A aj keď na trhu je veľa športových značiek, CRIVIT si získava fanúšikov vďaka kombinácii kvality, praktického dizajnu a ceny, ktorá neodradí ani začiatočníkov.
Partner pre špičkových jazdcov aj bežných ľudí
CRIVIT nie je len meno na visačke. Značka spolupracuje s profesionálnym cyklistickým tímom Lidl-Trek, ktorý jazdí na Tour de France či Giro d’Italia. Jazdci nosia CRIVIT aj mimo trate – počas cestovania, regenerácie a tréningov. Oblečenie, ktoré ich sprevádza, je pohodlné, ľahké a priedušné – a rovnaké produkty si môžeš kúpiť aj ty.
Vybavenie na každý pohyb
CRIVIT ponúka športové vybavenie pre široké spektrum aktivít – od intenzívneho tréningu až po voľnočasový pohyb.
Na beh tu nájdeš funkčné tričká, legíny, vetrovky a bežecké tenisky. Ak ťa láka bicykel, môžeš si pozrieť dresy, prilby, rukavice, pumpy, momentové kľúče či dokonca aj elektrobicykel. V zime pribúda výbava na lyžovanie – od búnd a nohavíc až po termo oblečenie a doplnky, ktoré ťa udržia v teple.
Nechýba ani ponuka pre deti – športové súpravy, prilby, chrániče či plavky. A veľa vecí využiješ práve aj mimo športu – pohodlné mikiny, bundy a tepláky sa hodia na víkendové výlety, cestovanie alebo voľné dni.
Nájdeš ich v predajniach Lidl aj online
Výbavu CRIVIT si môžeš pozrieť a kúpiť vo všetkých predajniach Lidl na Slovensku alebo pohodlne online na lidl.sk, kde je ponuka často ešte širšia.
Keď šport nie je len o výkone
CRIVIT stavia na myšlienke, že pohyb nemusí byť o rekordoch a pódiách. Môže byť o bežných chvíľach – keď ideš na tréning po práci, na prechádzku cez víkend alebo sa vyberieš na cyklotrasu s kamarátmi. Kvalitná a dostupná výbava ti to všetko len uľahčí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Výbava na šport, ktorá nezruinuje tvoj rozpočet. Obajav CRIVIT v Lidli © SITA Všetky práva vyhradené.
