 Tlačové správy

Výbava na šport, ktorá nezruinuje tvoj rozpočet. Obajav CRIVIT v Lidli


Tagy: PR

Do košíka pribudne športové tričko, kľúč na bicykel či bežecké tenisky - a o pár mesiacov si uvedomíš, že sa stali pevnou súčasťou tvojej výbavy. Práve takto ľudia postupne objavujú



Zdieľať
new project 3 676x444 4.9.2025 (SITA.sk) - Do košíka pribudne športové tričko, kľúč na bicykel či bežecké tenisky – a o pár mesiacov si uvedomíš, že sa stali pevnou súčasťou tvojej výbavy.


Práve takto ľudia postupne objavujú CRIVIT – športovú značku, ktorú nájdeš v Lidli alebo online na lidl.sk. A aj keď na trhu je veľa športových značiek, CRIVIT si získava fanúšikov vďaka kombinácii kvality, praktického dizajnu a ceny, ktorá neodradí ani začiatočníkov.

Partner pre špičkových jazdcov aj bežných ľudí


CRIVIT nie je len meno na visačke. Značka spolupracuje s profesionálnym cyklistickým tímom Lidl-Trek, ktorý jazdí na Tour de France či Giro d’Italia. Jazdci nosia CRIVIT aj mimo trate – počas cestovania, regenerácie a tréningov. Oblečenie, ktoré ich sprevádza, je pohodlné, ľahké a priedušné – a rovnaké produkty si môžeš kúpiť aj ty.

Vybavenie na každý pohyb


CRIVIT ponúka športové vybavenie pre široké spektrum aktivít – od intenzívneho tréningu až po voľnočasový pohyb.

Na beh tu nájdeš funkčné tričká, legíny, vetrovky a bežecké tenisky. Ak ťa láka bicykel, môžeš si pozrieť dresy, prilby, rukavice, pumpy, momentové kľúče či dokonca aj elektrobicykel. V zime pribúda výbava na lyžovanie – od búnd a nohavíc až po termo oblečenie a doplnky, ktoré ťa udržia v teple.

Nechýba ani ponuka pre deti – športové súpravy, prilby, chrániče či plavky. A veľa vecí využiješ práve aj mimo športu – pohodlné mikiny, bundy a tepláky sa hodia na víkendové výlety, cestovanie alebo voľné dni.

Nájdeš ich v predajniach Lidl aj online


Výbavu CRIVIT si môžeš pozrieť a kúpiť vo všetkých predajniach Lidl na Slovensku alebo pohodlne online na lidl.sk, kde je ponuka často ešte širšia.

Keď šport nie je len o výkone


CRIVIT stavia na myšlienke, že pohyb nemusí byť o rekordoch a pódiách. Môže byť o bežných chvíľach – keď ideš na tréning po práci, na prechádzku cez víkend alebo sa vyberieš na cyklotrasu s kamarátmi. Kvalitná a dostupná výbava ti to všetko len uľahčí.

Zdroj: SITA.sk

Tagy: PR
Fico sa v piatok stretne so Zelenským, diskutovať budú najmä o energetickej infraštruktúre
<< predchádzajúci článok
Pavel Sibyla definitívne končí v Slovenskom literárnom centre, dostal výpoveď ústnou formou

