Vybavovanie cestovného pasu by sa nemalo odkladať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 3. júla (TASR) – Vybavovanie cestovných pasov by sa nemalo zbytočne odkladať, vyšší počet žiadostí počas letnej sezóny znamená aj dlhšie čakanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Baloghová.zdôraznila Baloghová. V aktuálnom období sa čaká asi 30 minút.Ak si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu v lehote do 30 dní, ale potrebuje ho skôr, môže požiadať o vydanie druhého pasu v urýchlenej lehote. Bude tak držiteľom dvoch cestovných pasov. Nie je však možné doplatiť a skrátiť tak lehotu vydania dokladov, upozornila polícia.Vo všeobecnosti platí, že cestovný doklad by mal mať platnosť minimálne 6 mesiacov od vstupu na územie krajiny.uviedol šéf tlačového oddelenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Tomaga.V rámci Európskej únie možno cestovať s občianskym preukazom po celé obdobie jeho platnosti. Podmienku predložiť cestovný pas si však môžu v prepravných podmienkach určiť letecké spoločnosti. „Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad,“ pripomenul rezort zahraničia.