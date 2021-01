Výberová komisia odporučila dvoch kandidátov na policajného prezidenta, jedným z nich je Kovařík

Spĺňajú podmienky na vymenovanie

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Výberová komisia odporučila na post prezidenta Policajného zboru (PZ) SR oboch kandidátov. V tlačovej správe to uviedla riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra SR (MV SR) Barbara Túrosová Dočasný policajný prezident Peter Kovařík aj veliteľ útvaru osobitného určenia Prezídia PZ Štefana Hamran podľa výberovej komisie spĺňajú všetky podmienky na vymenovanie do funkcie. Komisia to konštatovala po pondelňajšom vypočúvaní.Komisia počas viac ako troch hodín hodnotila organizačné, riadiace a kontrolné schopnosti, rovnako odborné vedomosti a ďalšie zručnosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie policajného prezidenta. Obaja kandidáti obhajovali a zdôvodňovali svoje vlastné koncepcie rozvoja a riadenie PZ.Komisia odporučila ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) predložiť Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR (NR SR) na vypočutie obidvoch uchádzačov. Minister tak urobí do 15 dní.Parlamentný výbor po verejnom vypočutí kandidátov odporučí ministrovi vnútra vymenovať jedného z nich do funkcie. V prípade, ak odporúčanie členovia výboru nevydajú, ministerstvo vnútra bude musieť výberové konanie zopakovať.