Vyberte sa za dobrodružstvom na našej planéte. Sú tu Moderní bádatelia

Ponúka totiž takmer 40 napínavých príbehov z pera novodobých objaviteľov, dobrodruhov a bádateľov.

Moderní bádatelia .

Táto zbierka vzrušujúcich a inšpiratívnych príbehov obsahuje rozprávania nebojácnych bádateľov súčasnosti. Spolu s bádateľmi vzlietnete do korún stromov v nafukovacom člne, prejdete naprieč nehostinnou púšťou s nedostatkom pitnej vody, zdoláte kolmú skalnú stenu po centimetroch a dosiahnete nezdolaný vrchol, preplavíte sa Tichým oceánom osamote na šliapacej lodi či budete stáť na okraji vybuchujúcej sopky.

Vášeň, odvaha a sila dnešných bádateľov ožíva v ich výpravných príbehoch o cestách na najodľahlejšie miesta našej planéty v extrémnych podmienkach, často osamote a s nebezpečenstvom v pätách.

Táto kniha je unikátnym pohľadom do srdca expedície, ako funguje od úplného začiatku až po nie vždy víťazný koniec.

Dvaja skúsení autori a sami bádatelia, dobrodruhovia vybrali do knihy najlepších moderných bádateľov z rôznych krajín. Napríklad Wong How Man ako prvý v rodnej Číne objavil skutočný prameň Žltej rieky.

Michel Peissel prišiel až z Francúzska objavovať Tibet a mnoho riek, ktoré tam pramenia, najmä Mekong.

Børge Ousland a Liv Arnesen pokračujú v nórskej tradícii polárneho bádania. V knihe je niekoľko púštnych bádateľov, ktorým ako dopravný prostriedok poslúžili dvojhrbé ťavy či dromedáre a v ťažkom teréne sa presúvali pešo, pričom ťahali ľahký vozík.

Kniha Moderní bádatelia vás nielenže zavedie do rôznych kútov planéty, ale je aj dôkazom úžasnej vášne, odvahy a sily bádateľov. Často putujú v extrémnych podmienkach, osamote a s nebezpečenstvom v pätách. Sú to riskantné výpravy a dobrodružstvo tkvie práve v nebezpečenstve. Takéto bádanie skúša všetky aspekty našej ľudskosti – nielen odvahu, ale aj inteligenciu, vytrvalosť, predstavivosť. Ako tvrdí jeden z autorov, „tým, že sa vystavíme náročným podmienkam na ťažkých a nebezpečných cestách, učíme sa vyrovnať s úzkosťou, tlakom, potrebou vodcovstva, vynaliezavosti a mnohých ďalších nevyhnutných schopností, ktoré doma pred televízorom, pred počítačom či displejom mobilu nezískame.“

Kto sú autori knihy?

ROBIN HANBURY-TENISON je známy bádateľ, autor, filmový tvorca, ochranca prírody a aktivista. Zúčastnil sa na viac než štyridsiatich výpravách, je popredným členom Kráľovskej geografickej spoločnosti a organizácie Survival International. Je autorom kníh The Great Explorers (Veľkolepí bádatelia) a The Great Journeys in History (Dejiny veľkolepých ciest).

ROBERT TWIGGER je dobrodruh a spisovateľ. Ako prvý prešiel pešo krížom cez Veľké pieskové more. Je autorom viacerých kníh, okrem iných Angry White Pyjamas (Nahnevané biele pyžamá), Big Snake (Veľký had), Voyageur (Cestovateľ) a Lost Oasis (Stratená oáza).

Milan Buno, knižný publicista