Výbor EP odmietol nominantku Rumunska do Európskej komisie

Rovana Plumbová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. septembra (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre právne veci (JURI) odmietol vo štvrtok vymenovanie rumunskej nominantky Rovany Plumbovej do funkcie komisárky EÚ pre dopravu. Väčšinové rozhodnutie bolo oznámené po mimoriadnom vypočutí Plumbovej na pôde tohto výboru, informovala tlačová agentúra APA.Za vymenovanie tejto Rumunky, ktorú si vybrala do svojho tímu nadchádzajúca predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, hlasovalo na zasadnutí v Bruseli šesť členov JURI, ďalších 15 však bolo proti a dvaja sa hlasovania zdržali. Kandidatúra Plumbovej, rumunskej sociálnodemokratickej političky, tak stroskotala.Europoslanci Plumbovej podľa APA vyčítali "vážne problémy s integritou" a nejasnosti okolo majetkových pomerov.Okrem Plumbovej mal daný výbor vo štvrtok mimoriadne vypočúvať aj Lászlóa Trócsányiho, nominanta do EK z Maďarska, ktorý má mať na starosti agendu rozširovania a susedskú politiku.Procedúra spojená s vymenovaním 26 členov budúcej EK pod vedením von der Leyenovej vyžaduje od každého kandidáta, aby predložil Európskemu parlamentu vyhlásenie o majetkových pomeroch s uvedením aktív a nehnuteľností, ako aj predchádzajúcej podnikateľskej činnosti. Na základe tohto dokumentu poslanci EP povolia alebo zabránia vstupu nominantov na eurokomisárov do ďalšej fázy vypočúvania.