Výbor EP pre očianske slobody sa zaoberal správou o Slovensku a Malte

Brusel 20. novembra (TASR) - Rozsiahla 43-stranová správa o septembrových návštevách poslancov Európskeho parlamentu (EP) na Malte a na Slovensku, uskutočnených v rámci osobitných misií vytvorených po vražde maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej a slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, bola v utorok predmetom diskusie europoslancov na pôde Výboru EP pre občianske slobody (LIBE).Debatu moderoval predseda LIBE Claude Moraes. Význam oboch správ zhrnula holandská poslankyňa Sophie In't Veldtová. Na úvod pripomenula, že zavraždení novinári vyšetrovali prípady korupcie s možným prepojením na najvyššiu politiku. Dodala, že poslanci z osobitných misií sa v oboch krajinách pozreli nielen na pokrok pri vyšetrovaní vrážd, ale aj na stav právneho štátu. Ocenila, že v oboch krajinách boli zatknutí páchatelia vrážd, aj keď objednávatelia sú stále neznámi.V prípade Slovenska, ktorému bola venovaná prvá 16-stranová časť správy, In't Veldtová priznala, že má "zmiešané pocity". Ocenila snahy o zlepšenie systému vymenovania riaditeľa Policajného zboru a ústavných sudcov, čo znamená väčšiu transparentnosť. Na druhej strane však podľa nej pretrvávajú nepriateľské nálady voči novinárom, čomu napomohli aj nedávne vyjadrenia expremiéra Roberta Fica, znepokojivé sú skutočnosti okolo únosu vietnamského podnikateľa, prípad motorkárskeho gangu Noční vlci s nepovolenými zbraňami či neochota slovenských úradov reagovať na podnety z Nemecka v súvislosti s kauzou daňových únikov známou ako Panama Papers.Maltská poslankyňa Roberta Metsolová zdôraznila, že viacerí maltskí ministri sú aj napriek dôkazom, že sú zapletení do korupcie, naďalej vo vláde a odmietajú stretnutie s europoslancami.Na prednesenú správu zareagovali aj slovenskí europoslanci. Najkritickejšia bola Monika Beňová (Smer-SD). Upozornila, že na Slovensku sú plne rešpektované demokratické princípy a právny štát. Podľa nej nedostatkom správy je to, že neodráža celkový kontext stretnutí. Upozornila, že takáto správa by nemala odkomunikovať podozrenia, ktoré sa nezakladajú na overených faktoch, najmä tie, ktoré naznačujú, že polícia alebo politici sú prepojení s organizovaným zločinom.uviedla Beňová. Podľa jej slov si vláda SR uvedomuje volanie občanov po väčšej dôvere voči štátnym inštitúciám a pripravuje riešenia a opatrenia. Zdôraznila, že SR má lepšiu mediálnu legislatívu ako mnohé iné členské krajiny EÚ a v našej krajine nedochádza k útokom na novinárov. Vražda Kuciaka nebola výsledkom akéhosi všeobecného nátlaku na médiá. Priznala, že sú nedobré vzťahy medzi expremiérom a časťou novinárskej obce, avšak spôsob, ako je táto situácia opísaná v správa EP, je nekorektný. Beňová zároveň ocenila, že správa vyzýva novinárov na to, aby boli viac objektívni.dodala.In't Veldtová v reakcii na Beňovú poznamenala, že hodnotiaca správa je primeraná a vznikla na základe faktov.uviedla.Poslanec Branislav Škripek (OĽaNO) priznal, že ho mrzí, že sa poslanci musia zaoberať vraždami novinárov. Podľa neho dvojnásobná vražda na Slovensku odhalila prepojenia medzi mafiánmi a politikmi, ktorí rozkrádajú milióny eur na úkor spoločnosti. Dodal, že politici strany Smer-SD nevyvodili politickú zodpovednosť za súčasný stav, ktorý je na Slovensku.Poslanec József Nagy (Most-Híd) upozornil, že na Slovensku sú problémy ako všade inde v Európe, vrátane korupčných ľudí a korupcie, ale dodal, že SR je medzi tými lepšími krajinami EÚ, čo sa týka slobody slova (13. miesto). Uviedol, že po vražde Kuciaka došlo k výmenám vo vláde a polícii, že páchatelia boli v relatívne krátkom čase dolapení a nikto nemôže dopredu tvrdiť, že nebudú odhalení aj objednávatelia vraždy. Zdôraznil, že Slovensko podporuje vznik Európskej prokuratúry (EPPO), ktorá bude dozerať na to, aby sa nerozkrádali eurofondy.