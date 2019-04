Výbor Kongresu žiada celú správu Muellera, Trump ju označil za šialenú

Fotografi fotia štyri strany zverejnenej zredigovanej verzie záverečnej správy osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorá sa týka údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016 na stole Senátneho výboru pre kontrolu tajných služieb v americkom Kapitole vo Washingtone 18. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. apríla (TASR) - Výbor americkej Snemovne reprezentantov pre súdnictvo si v piatok oficiálne vyžiadal úplnú, nezredigovanú správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera. Oznámenie prišlo v čase, keď kongresmani stupňujú svoje vyšetrovanie prezidenta Donalda Trumpa, informuje agentúra AP.povedal predseda výboru, demokrat Jerrold Nadler. Podľa vlastných slov očakáva, že ministerstvo spravodlivosti žiadosti vyhovie do 1. mája.Ministerstvo vo štvrtok zverejnilo záverečnú správu Muellerovho vyšetrovania v zredigovanej podobe. Správa sa zameriava na otázku zasahovania Ruska do amerických volieb, ale aj na to, či v tom bola Trumpova kampaň nápomocná a či sa Trump následne snažil mariť vyšetrovanie.Mueller odmietol obviniť Trumpa z marenia spravodlivosti, prezidenta však podozrení nezbavil a túto otázku tak v podstate prenechal Kongresu, píše AP. Muellerova správa podľa nej poskytuje nové doklady o zasahovaní Trumpa do vyšetrovania a vyzýva kongresmanov, aby reagovali. Pre obe politické strany, republikánov i demokratov, je rizikom vyhýbať sa tejto zodpovednosti, no tiež nadmerne predlžovať vyšetrovanie, ktoré sa namiesto uzavretia môže len začínať.Republikáni chcú rýchlo uzavrieť kauzu, ktorú Trump nazývaa ktorá zatienila ich stranu i prezidentský úrad. Demokrati tvrdia, že Muellerove zistenia sú oveľa vážnejšie, než to pôvodne naznačovalo ich stručné zhrnutie, ktoré v marci zverejnil minister spravodlivosti William Barr. Zdráhajú sa však urobiť konečný krok, iniciovať proces odvolávania prezidenta, tzv. impeachment.Nie je pravdepodobné, že úplná Muellerova správa túto dilemu demokratov vyrieši, dodáva AP. Mueller podľa verejne prístupnej verzie správy dospel k záveru, že Trumpove snahy o ovplyvňovanie vyšetrovaniaSám Trump v piatkových tvítoch označil takéto tvrdenia bývalých predstaviteľov svojej vlády zaa zamerané len na to, aby sa títo ľudia predstavili v lepšom svetle alebo očiernili jeho osobu.Trump kritizoval ľudí, ktorí spolupracovali s Muellerovým tímom. Podľa jeho slov boli vyhlásenia niektorých predstaviteľov v správe, pričom, ktoré si údajne po stretnutiach urobili, v skutočnosti neexistovali a boli vytvorené až pre Muellerovo vyšetrovanie.Toto vyšetrovanie Trump v sérii piatkových vyjadrení na Twitteri zároveň nazvalpričom jeho výsledok označil za