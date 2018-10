Výbor NR SR odobril uznesenie k definícii antisemitizmu od A. Danka

Na snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 10. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú povinnosť vyriešiť problém s definíciou holokaustu a antisemitizmu. Presvedčený je o tom predseda NR SR Andrej Danko (SNS), ktorý do parlamentu predložil návrh na uznesenie k definícii antisemitizmu. Jeho text v stredu takmer jednohlasne odobril Ústavnoprávny výbor NR SR, proti bol len Rastislav Schlosár z ĽSNS. Posledné slovo bude mať októbrové plénum.Danko pripomína, že absencia pojmov, akými sú antisemitizmus a holokaust, spôsobovala prokuratúre a orgánom činným v trestnom konaní problémy pri riešení závažnej trestnej činnosti.zdôraznil šéf parlamentu.Pripomenul, že ide aj o jeho osobný záväzok, ktorý dal predsedovi Knessetu štátu Izrael Yulimu-Yoelovi Edelsteinovi. Danko verí, že jeho návrh nájde širokú podporu nielen koaličných poslancov." uviedol šéf parlamentu.Parlament má podľa návrhu zobrať na vedomie pracovnú definíciu antisemitizmu vypracovanú Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatú jej 31 účastníckymi štátmi vrátane SR 26. mája 2016 v Bukurešti. Ďalej má zobrať na vedomie uznesenie Európskeho parlamentu z 1. júna 2017 o boji proti antisemitizmu, ktoré zdôrazňuje, že nenávistné prejavy a všetky druhy násilia proti európskym židovským občanom sú v rozpore s hodnotami EÚ. Do tretice majú poslanci zobrať na vedomie spoločné stanovisko 26 štátov vrátane Slovenskej republiky, ktoré odsudzuje rastúcu hrozbu antisemitizmu.NR SR má zároveň vysloviť súhlas s pracovnou definíciou antisemitizmu vypracovanou IHRA, a to v takomto znení:Parlament má napokon uznesením odporučiť vláde, aby vykonala analýzu právneho poriadku a v prípade potreby pripravila legislatívne návrhy príslušných právnych predpisov tak, aby v činnosti a pri rozhodovaní orgánov verejnej moci Slovenskej republiky bola rešpektovaná táto uvedená definícia. Kabinet má tiež aktívne prispievať k zaisteniu bezpečnosti svojich židovských občanov a židovských náboženských, vzdelávacích a kultúrnych priestorov prostredníctvom dôkladnej a štruktúrovanej konzultácie a dialógu so židovskou náboženskou obcou, organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými verejnými inštitúciami bojujúcimi proti všetkým formám diskriminácie.Za uznesenie sa priamo na výbore poďakoval aj veľvyslanec Izraela na Slovensku Zvi Aviner Vapni. "povedal.Pripomenul, že Slovensko malo z hľadiska druhej svetovej vojny veľmi problematickú históriu.dodal.Peter Kresák (Most-Híd) vyhlásil, že občania sa na poslancov dívajú.odkázal. Ondrej Dostál (SaS) konštatoval, že aj keď má ku koalícii množstvo výhrad, táto téma je veľmi dôležitá, preto ju podporuje.odkázal Dankovi.