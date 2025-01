Výbor pre kultúru nebol uznášaniaschopný, Jaurová napriek tomu privítala zástupcov z Fondu na podporu umenia – VIDEO

Nový rokovací poriadok je v rozpore so zákonom

Viacerí členovia sa vymedzili voči pozvaniu

14.1.2025 (SITA.sk) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá v utorok nebol uznášaniaschopný. Skonštatovala to podpredsedníčka výboru Zora Jaurová Progresívne Slovensko ), ktorá bola poverená vedením jeho rokovania, vzhľadom na neprítomnosť predsedu výboru Romana Michelka (zvolený za SNS).Z rokovania sa okrem neho tiež ospravedlnili poslanci Ľubica Laššáková Peter Náhlik (obaja Hlas-SD), Ján Podmanický Ján Mažgút (všetci traja Smer-SD). Keďže nebola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, teda minimálne sedem, výbor nerokoval. Prítomných bolo len šesť poslancov.Jaurová napriek tomu privítala pozvaných zástupcov Fondu na podporu umenia . Prítomný bol šéf Fondu Róbert Špoták, a tiež riaditeľ Rady FPU Dušan Buran. Na rokovaní sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Podpredsedníčka výboru uviedla, že hlavným predmetom rokovania výboru malo byť schválenie poslaneckého prieskumu vo Fonde na podporu umenia, vzhľadom na sťažnosti prichádzajúce od žiadateľov FPU v posledných mesiacoch.Jaurová skonštatovala, že Rada FPU neraz nebola uznášaniaschopná, ale aj schválila nový rokovací poriadok, ktorý je podľa slov poslankyne v rozpore so zákonom o FPU.Dodala, že dostali i podnety o tom, že poniektorí nominanti MK SR v Rade FPU nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na takúto funkciu. Agenda sa v dôsledku neuzášaniaschopnosti výboru musí presunúť na riadne rokovanie výboru, ktoré sa bude konať pred februárovou schôdzou parlamentu.Viacerí členovia Rady FPU sa 13. januára v spoločnom stanovisku vymedzili voči pozvaniu na rokovanie Výboru NR SR pre kultúru a médiá.Podpredseda Rady FPU Matúš Oľha a členovia Rady FPU Peter Grutka, Slavomír Lopúch, Richard Rikkon, Adriana Tomičová a Ondrej Zimka zaslali svoje stanovisko predsedovi výboru Romanovi Michelkovi (zvolený za SNS), upovedomená o ňom bola i ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).Reagovali v ňom na zvolanie výboru k situácii v Rade FPU, na ktorý boli pozvaní vybraní zástupcovia Rady FPU a riaditeľ FPU, hovorili o politizácii činnosti nezávislého verejnoprávneho fondu.„Vychádzajúc z platného rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky členom Rady FPU ani manažmentu fondu nevyplýva povinnosť zúčastniť sa a spovedať sa na “politickom koberčeku” poslancom NR SR“, podotkli tiež, sú toho názoru, že predvolanie členov Rady FPU je v rozpore so zákonom. „Ak sa takéhoto rokovania vášho výboru NR SR pre kultúru a médiá zúčastní ktorýkoľvek člen Rady FPU alebo pracovník manažmentu fondu, pôjde výslovne o jeho osobnú iniciatívu bez akéhokoľvek právne záväzného následku voči ďalšej činnosti a rozhodovaniu Rady FPU,“ adresovali Michelkovi s tým, že Rada FPU sa bude naďalej riadiť platným zákonom o fonde a dištancovať sa od politických vplyvov.