Výbor tureckého parlamentu bude diskutovať o švédskom členstve v NATO, celý proces uzavrie až podpis prezidenta Erdoğana

Ratifikácie členstva v NATO

Turecko namietlo proti prijatiu

22.12.2023 (SITA.sk) - Výbor tureckého parlamentu pre zahraničné záležitosti sa na budúci týždeň v utorok bude opäť zaoberať členstvom Švédska v Informuje o tom spravodajský portál Sky News s odvolaním sa na webstránku parlamentu. Krok parlamentného výboru by bol prvým na ceste k ratifikácii švédskeho členstva v NATO.Tú musí najprv schváliť výbor pre zahraničné záležitosti a potom o ňom môže hlasovať celý parlament. Celý proces uzavrie až podpis prezidenta Návrh na ratifikáciu prístupového protokolu škandinávskej krajiny do obrannej aliancie predložil Erdoğan parlamentu už v októbri a spomenutý výbor začal v tejto veci debatu v novembri, ale ďalšiu diskusiu odložil. Švédsko a susedné Fínsko, dovtedy neutrálne štáty, požiadali o vstup do NATO vlani po tom, ako Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu Turecko však namietlo proti ich prijatiu, kým nesplnia jeho bezpečnostné požiadavky, ktoré sa okrem iné týkali skupín, ktoré Ankara považuje za teroristické. Fínsko sa stalo členom aliancie v apríli.Švédsko však stále čaká, keďže jeho členstvo neratifikovalo nielen Švédsko, ale aj Maďarsko. Členstvo musia ratifikovať všetky členské štáty NATO.