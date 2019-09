Výbor vypočúva kandidátov na sudcov ÚS, štyria sa ospravedlnili

Na archívnej snímke členovia Ústavnoprávneho výboru (ÚPV) Národnej rady (NR) SR, zľava Tibor Bernaťák (SNS), predseda výboru Róbert Madej a podpredseda výboru Ivan Ježík (obaja Smer-SD). Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 16. septembra (TASR) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR a zástupcovia prezidentskej kancelárie začali v pondelok vypočúvať kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Verejný híring sa koná v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Do opätovnej voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov. Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) informoval, že z pondelkového vypočúvania sa ospravedlnili štyria uchádzači, a to Libor Duľa, Michal Ďuriš, Peter Melicher a Martina Jánošíková.Poslanci NR SR majú kandidátov voliť na aktuálnej septembrovej schôdzi, hlasovať budú po piaty raz. Všetci uchádzači, okrem štyroch, sa o post ústavného sudcu uchádzajú opätovne. Kandidátmi na sudcov ÚS SR sú Anton Dulak, Štefan Kseňák, Ladislav Juszkó, Peter Melicher, Boris Gerbery, Peter Kohút, Slavomír Trnkócy, Michal Ďuriš, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Peter Straka, Ladislav Duditš, Zuzana Pitoňáková, Michal Matulník a Robert Šorl, Robert Štefánik. Juszkó, Kohút, Trnkócy a Štefánik sú novými uchádzačmi.Do plného počtu ostáva zvoliť ešte štyroch kandidátov. V koalícii stále nie je zhoda na spôsobe hlasovania v parlamente. Smer-SD preferuje tajnú voľbu, SNS a Most-Híd chcú presadzovať verejné hlasovanie. Poslanec Smeru-SD Erik Tomáš nedávno pripustil, že ak sa v pléne nájde väčšina, ktorá odhlasuje verejnú voľbu, Smer-SD by sa na nej mohol zúčastniť.Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Zákonodarcovia v doterajších voľbách zvolili 14 kandidátov.Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.