Výbor vyšetrujúci útok na Kapitol požiadal Ivanku Trumpovú o rozhovor

Tlak na exviceprezidenta

Výbor sa dostal k záznamom

Pohŕdanie Kongresom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Výbor americkej Snemovne reprezentantov vyšetrujúci útok na Kapitol požiadal dcéru bývalého prezidenta Donalda Trumpa Ivanku o dobrovoľnú spoluprácu. Je to prvý verejný pokus zákonodarcov o rozhovor s členom Trumpovej rodiny. Výbor sa chce s Ivankou Trumpovou, ktorá bola poradkyňou jej otca v Bielom dome, stretnúť vo februári.Predseda výboru, demokrat Bennie Thompson, uviedol, že Trumpová bola v priamom kontakte s otcom počas kľúčových momentov 6. januára 2021. Výbor s ňou chce prediskutovať, čo vedela o úsilí jej otca vrátane telefonátu, ktorého údajne bola svedkom, za účelom vyvinutia tlaku na vtedajšieho viceprezidenta Mikea Pencea, aby odmietol výsledky prezidentských volieb.Tiež sa s ňou chcú kongresmani zhovárať o obavách, ktoré mohla počuť od členov Penceovho tímu, členov Kongresu a ďalších pracovníkov Bieleho domu ohľadom úsilia jej otca a aj na to, čo robila počas útoku. Výbor sa v liste Trumpovej odvolával na svedectvo, podľa ktorého naliehala na jej otca, aby potlačil násilie zo strany jeho priaznivcov.Výbor si tento týždeň v rámci vyšetrovania predvolal aj niekdajšieho osobného právnika bývalého prezidenta Rudyho Giulianiho a ďalších členov Trumpovho právneho tímu, ktorí podali žaloby voči podľa nich podvodnému výsledku prezidentských volieb.Okrem predvolaní však výbor zaznamenal tento týždeň aj víťazstvo, keď najvyšší súd v stredu odmietol Trumpovu žiadosť o zablokovanie vydania dokumentov Bieleho domu týkajúcich sa útoku na kapitol.Národný archív začal deväťčlennému výboru vydávať stovky strán záznamov, ktoré zahŕňajú prezidentove denníky, záznamy návštev, návrhy prejavov, rukou písané poznámky „o udalostiach zo 6. januára“ vtedajšieho Trumpovho personálneho šéfa Marka Meadowsa.Od začiatku jeho činnosti pred takmer siedmimi mesiacmi viedol výbor rozhovory s takmer 400 ľuďmi, vydal desiatky predvolaní a zozbieral 35-tisíc strán záznamov, ktoré dotvárajú obraz udalostí zo 6. januára 2021.Narazil však aj na prekážky zo strany niektorých Trumpových spojencov, vrátane jeho stratéga Stevea Bannona a Meadowsa, ktorí odmietli spolupracovať, čo viedlo k obvineniam z pohŕdania Kongresom. Ďalšou fázou vyšetrovania bude séria verejných pojednávaní, ktoré sa uskutočnia v nadchádzajúcich mesiacoch.Trumpovi priaznivci vtrhli do washingtonského Kapitolu, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena. Bývalý prezident pritom odmietal prijať volebnú prehru a bez dôkazov opakovane tvrdil, že je obeťou rozsiahleho volebného podvodu.