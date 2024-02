Výborná reklama pre Banku lásky v Banskej Štiavnici, dostala sa na titulnú stranu prestížneho New York Times

Výborná reklama pre banku

17.2.2024 (SITA.sk) - Banka lásky z Banskej Štiavnice sa dostala na stránky prestížneho denníka New York Times . Denník o Banke lásky napísal na Svätého Valentína, a teda príznačne na deň sviatku všetkých zaľúbených. Banskú Štiavnicu v marci minulého roku postihol požiar, ktorý zasiahol aj Banku lásky, a tá musela zatvoriť svoje brány.„V Banke lásky, múzeu zaľúbených zasiahnutom požiarom, tento rok žiadne vklady," znel titulok denníka New York Times. Pre Banku lásky, ktorú plánujú otvoriť o dva až tri roky ešte vo veľkolepejšom štýle, je to výborná reklama, rovnako ako pre Banskú Štiavnicu a celé Slovensko.„Sme na titulke medzinárodnej printovej verzie New York Times International, ktorý má viac ako desať miliónov predplatiteľov, čo je úplný vrchol vrcholov. Je to veľká vec nielen pre Banku lásky, ale celú Banskú Štiavnicu a Slovensko,“ vyhlásil jeden zo zakladateľov Banky lásky Igor Brossmann Prestížny denník informoval o snahách Slovenska o obnovenie múzea Banka lásky, ktorá je oslavou najdlhšej ľúbostnej básne sveta a prenajíma malé schránky pre romantické spomienkové predmety. New York Times vo svojom článku spomína aj konkrétne strofy básne Marína od Andreja Sládkoviča.„Pre romantikov, ktorí chcú prejaviť svoju vášeň a oddanosť, má Banka Lásky na Slovensku dostatok miesta vo svojom trezore, kde si už sedemtisíc ľudí uložilo svoje spomienkové predmety a symboly lásky, či už opätovanej alebo nie," píše New York Times o Banke lásky a informoval aj o tragédii, ktorá múzeum postihla.„Ale láska sa ukázala ako večná. Podzemná krypta, kde si páry a nádejní milenci z celého sveta ukrývali v malých schránkach svoje symboly lásky a odkazy, zostala neporušená. Nepoškodený zostal aj text milostnej básne z 19. storočia, ktorý sa ovíja okolo stien klenby ako brečtan zamilovanosti," informoval denník s tým, že od otvorenia Banky lásky pred piatimi rokmi Banskú Štiavnicu navštevujú desiatky tisíc návštevníkov.Denník tiež podotkol, že malebné mesto z 13. storočia Banská Štiavnica je zapísané aj na zozname svetového dedičstva UNESCO . New York Times priblížil aj históriu básne Marína a predstavil jej najznámejšiu pasáž, ako aj príbeh Sládkoviča a Maríny.„Zakladatelia Banky Lásky Igor Brossmann a Ján Majsniar, politickí konzultanti a partneri v miestnej firme pre vzťahy s verejnosťou, dostali inšpiráciu jedného večera v roku 2014, keď prechádzali okolo Maríninho hrobu na mestskom evanjelickom cintoríne," priblížil denník zakladanie Banky lásky.Majsnias pre New York Times uviedol, že v rámci rozhovoru si uvedomili, že v takom romantickom meste, akým je Banská Štiavnica, sa príbehu lásky nevenuje takmer žiadna pozornosť.„Všetko, čo robíme, robíme preto, lebo si želáme, aby bolo na svete viac lásky. Myslíme si, že láska je univerzálnou odpoveďou na nenávisť, ktorej je tak veľa," uviedol Brossman.