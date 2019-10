Výbory EP schválili Jourovú do funkcie podpredsedníčky EK

Na snímke česká eurokomisárka pre spravodlivosť a rodovú rovnosť Věra Jourová (hodnoty a transparentnosť) počas vypočutia národných nominantov na eurokomisárov a podpredsedov budúcej Európskej komisie v Bruseli 7. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 7. októbra (TASR) - Výbory Európskeho parlamentu schválili po trojhodinovom vypočúvaní českú eurokomisárku Věru Jourovú do pozície budúcej podpredsedníčky Európskej komisie (EK) pre európske hodnoty a transparentnosť. Informoval o tom spravodajský server ihned.cz.Jourová by mala mať v novej komisii na starosti dodržiavanie hodnôt EÚ a transparentnosť. V úvodnom príhovore pred členmi výborov pre ústavné záležitosti (AFCO) a občianske slobody a vnútorné záležitosti (LIBE) uviedla, že by chcela prispieť k tomu, aby sa EÚ stala demokratickejšou, transparentnejšou, odolnejšou voči novým hrozbám a schopnou brániť svoje hodnoty, ako sú právny štát a sloboda médií.Poslanci Jourovej výkon odmenili jednomyseľným schválením. Definitívne potvrdenie celej Európskej komisie vedenej bývalou nemeckou ministerkou obrany Ursulou von der Leyenovou bude mať o dva týždne v rukách Európsky parlament.