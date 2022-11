Vybrané predajne KRAJ a Terno majú pre zákazníkov novinku – špeciálne kútiky Tchibo

3.11.2022 (Webnoviny.sk) -Regály obľúbených obchodov doplnili produkty značky Tchibo so zameraním najmä na nepotravinový sortiment."Veľmi sa tešíme spolupráci, ktorú sme s Tchibo nadviazali. Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom predajní Terno a KRAJ služby a sortiment, o ktorý majú reálny záujem. Sme radi, že zavedenie produktov od značky Tchibo má v našich predajniach úspech. Zákazníci sa môžu každý týždeň tešiť na novú kolekciu produktov," povedal Marek Koštrna, marketingový manažér spoločnosti TERNO real estate, s.r.o.Špeciálne kútiky Tchibo sa nachádzajú priamo v predajniach potravín. Kupujúcim ponúkajú oblečenie na bežný deň i športovanie, doplnky do domácnosti, sortiment pre voľný čas či špeciálne druhy kávy. Vystavený tovar je dopĺňaný týždenne, podľa aktuálnej kolekcie.Nový koncept je aktuálne k dispozícii zákazníkom v potravinách KRAJ v bratislavskej Petržalke a v predajniach Terno vo Svätom Jure a v Komárne. Po úspešnom štarte plánuje spoločnosť rozšíriť kútiky s tovarom Tchibo do viacerých predajní.Predajne s kútikmi Tchibo:KRAJ Petržalská tržnica, BratislavaTerno Rulandská, Svätý JurTerno Eötvösova, KomárnoInformačný servis