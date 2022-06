Vybrané regulácie v podnikateľskom prostredí sa budú vyhodnocovať ex post, podľa toho sa zachovajú alebo zrušia

regulácií

Pribúda množstvo právnych predpisov

Nehodnotia sa všetky regulácie

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Štát zavádza ex post hodnotenie vybranýchv podnikateľskom prostredí. Vláda totiž v stredu schválila návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorý vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR Rezort zmeny predložil v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti SR, v rámci ktoré sa Slovensko zaviazalo zaviesť pravidelné hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcichAko v dokumente konštatuje ministerstvo, na európskej i národnej úrovni každoročne pribúda veľké množstvo právnych predpisov, pri ktorých sú však v čase prijatia k dispozícii len obmedzené informácie o ich reálnom pôsobení.Preto by mali byť po určitom čase podrobené spätnému, tzv. ex post hodnoteniu. „Jeho cieľom je posúdiť, či regulácie po určitom čase ich pôsobenia spĺňajú svoj účel a či sú účinné a vhodné na riešenie problému. Hodnotiť by sa mal aj ich reálny vplyv a tiež skutočnosť, či sa nevyskytli iné, ďalšie vplyvy, ktoré predkladateľ nepredvídal," konštatuje rezort.Následne je potom možné jednotlivé regulácie zachovať, prípadne zmeniť alebo zrušiť.Materiál zavádza dva druhy ex post hodnotenia, a to hĺbkové a systematické. Hĺbkové bude vykonávať ministerstvo hospodárstva v súčinnosti s príslušným orgánom verejnej moci, v ktorého pôsobnosti je hodnotená právna úprava.Rezort nepristúpil k nastaveniu ex post hodnotenia tak, aby sa vykonávalo v prípade všetkých zavádzaných, ktoré pôsobia v podnikateľskom prostredí, preto v prípade systematického ex post hodnotenia navrhlo vybrané kritériá, dôležité z hľadiska zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré vo forme podmienok určujú regulácie podliehajúce tomuto hodnoteniu.Materiál tiež čiastočne zohľadňuje aj plnenie ďalšieho záväzku vyplývajúceho z plánu obnovy, ktorým je zavedenie princípu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom v Legislatívnych pravidlách vlády SR s účinnosťou od konca tohto roka a zavedenie ex post hodnotenia nelegislatívnych materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie s účinnosťou od 31. marca 2023.