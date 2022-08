Výbuch auta v Moskve zabil dcéru nacionalistického ideológa Alexandra Dugina

Výbuch auta na predmestí Moskvy zabil dcéru ruského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina. Vyšetrovací výbor Moskovskej oblasti informoval, že sobotňajší výbuch spôsobila bomba vo vozidle, ktoré 29-ročná Daria Duginová šoférovala.

21.8.2022 (Webnoviny.sk) -Výbuch sa stal, keď sa Duginová vracala z kultúrneho festivalu, na ktorom bola s otcom. Niektoré ruské médiá s odvolaním sa na svedkov informovali, že vozidlo patrilo jej otcovi a on sám sa na poslednú chvíľu rozhodol ísť v inom aute.Úrady zatiaľ neidentifikovali žiadnych podozrivých. Vodca samozvanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) , ktorá je v centre ruskej vojny na Ukrajine, Denis Pušilin explóziu pripísal „teroristom ukrajinského režimu snažiacim sa zabiť Alexandra Dugina“.Dugin, ktorý je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina a mnohí ho nazývajú jeho „mozgom“, je prominentným presadzovateľom ideologického konceptu Ruský svet a vehementným podporovateľom invázie na Ukrajine.Jeho dcéra prejavovala podobné názory ako on a vystupovala ako komentátorka v nacionalistickej televízii Cargrad. „Daša, rovnako ako jej otec, bola vždy v popredí konfrontácie so Západom,“ vyjadrila sa v nedeľu televízia.