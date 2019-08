Výbuch bomby pri šiitskej mešite v Iraku zabil najmenej troch ľudí

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 24. augusta (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších 34 osôb utrpelo zranenia pri výbuchu bomby neďaleko šiitskej mešity južne od hlavného irackého mesta Bagdad. Informovala o tom v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia irackej armády.Výbušnina umiestnená na motocykli podľa zmienených zdrojov vybuchla v piatok večer na obchodnej ulici v dedine Musajjíb.K zodpovednosti za útok sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Vo vyhlásení militantov sa uvádza, že sa zamerali na "zhromaždenie šiitov" pri zmienenej šiitskej mešite.Iracká vláda oficiálne vyhlásila víťazstvo nad Islamským štátom v decembri 2017, spiace bunky organizácie však stále organizujú bleskové útoky na vojenské pozície, najmä v severnej a západnej časti Iraku, pripomína AP.Iracká armáda oznámila, že v sobotu odštartovala novú operáciu zameranú na skrýše IS a jej spiace bunky v západoirackej provincii Anbar v blízkosti hranice so Sýriou.