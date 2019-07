Výbuch bomby v šiítskej mešite si vyžiadal tri životy a 36 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 6. júla (TASR) - Traja ľudia prišli o život a ďalších 36 utrpelo zranenia pri výbuchu bomby v šiítskej mešite v meste Ghazní, metropole rovnomennej provincie, v juhovýchodnom Afganistane. V sobotu o tom informovali predstavitelia miestnej administratívy, píše agentúra DPA.Nálož explodovala v mešite, situovanej v západnej časti mesta, so zhruba 70 veriacimi v piatok večer. Úrady predpokladajú, že bombu páchatelia umiestnili ešte pred začiatkom náboženského obradu.Afganské fundamentalistické hnutie Taliban útok odsúdilo. Citovaní predstavitelia miestnej vlády pripisujú vinu za útok bojovníkom z džihádistickej skupiny Islamský štát (IS), ktorí v meste pôsobia. Bojovníci IS taktiež údajne stoja za zničením inej miestnej mešity, ku ktorej došlo v máji tohto roka.Pre podozrenie zo spolupráce s IS zatkli v Ghazní počas vlaňajška niekoľko osôb.