Výbuch na pretekárskom okruhu Nürburgring zranil 22 ľudí, podľa polície explodovala nádoba so stlačeným vzduchom

3.8.2024 (SITA.sk) - Dvadsaťdva ľudí utrpelo zranenia pri explózii na pretekárskom okruhu Nürburgring pri nemeckom meste Nürburg. Incident sa stal v piatok večer v priestore, v ktorom sú vozidlá pred štartom.Podľa polície explodovala nádoba so stlačeným vzduchom, pričom jeden človek utrpel ťažké zranenie, ďalší traja boli zranení vážne a ostatní ľahko. Informovala o tom nemecká tlačová agentúra DPA.Niekoľkých zranených do neďalekých nemocníc previezli vrtuľníkmi. Príčinu výbuchu polícia v sobotu ešte vyšetrovala na mieste. Organizátori uviedli, že po konzultácii so všetkými zúčastnenými sa preteky NLS24 uskutočnia, ale účasť je dobrovoľná.