Výbuch plynu v Rusku poškodil centrum uchovávajúce nebezpečné vírusy

Moskva 17. septembra (TASR) - Výbuch plynu a následný požiar poškodili v pondelok virologické výskumné centrum pri ruskom Novosibirsku, v ktorom sa uchovávajú vzorky viacerých nebezpečných vírusov vrátane kiahní, antraxu a eboly. Jeden pracovník utrpel ťažšie popáleniny, informoval v utorok denník Guardian.K explózii došlo v jednom z laboratórií, v ktorom sa však podľa ruských úradov nenachádzali biologické látky, ktoré by mohli ohroziť ľudské zdravie.Výbuch postihol Štátne výskumné centrum virológie a biotechnológie (Vektor), ktoré sa nachádza v malom meste Koľcovo v Novosibirskej oblasti. Leží len zhruba 20 kilometrov juhovýchodne od Novosibirska, ktorý je tretím najväčším mestom Ruska.Ruský úrad pre dohľad nad kvalitou potravín (Rospotrebnadzor) uviedol, že k výbuchu došlo v jednom z laboratórií, ktoré sa nachádza na piatom podlaží šesťpodlažnej budovy ústavu. Podľa jeho vyhlásenia v miestnosti počas opravných prác vybuchla plynová fľaša.Starosta mesta Koľcovo Nikolaj Krasnikov zdôraznil, že laboratórium bolo počas opráv mimo prevádzky. Jedného pracovníka museli previezť do nemocnice s popáleninami tretieho stupňa, informovalo Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).Výbuch rozbil všetky okná na ústave, avšak podľa úradov nepoškodil statiku budovy. V dôsledku explózie vznikol požiar na ploche približne 30 metrov štvorcových, ktorý sa neskôr podarilo uhasiť.V období studenej vojny, v 70. a 80. rokoch minulého storočia, sa v centre Vektor vyvíjali biologické a bakteriologické zbrane a ochranné prostriedky voči nim. V súčasnosti je to jeden z popredných ruských ústavov zaoberajúcich sa výskumom chorôb.Disponuje jedným z najväčších súborov vzoriek nebezpečných vírusov na svete. Ide o jedno z dvoch miest na svete, kde sa uchovávajú vzorky vysokonákazlivých pravých kiahní, ktoré sa už vo svete podarilo eliminovať. Druhým je výskumné centrum v americkej Atlante.V roku 2004 zomrela jedna z výskumníčok koľcovského ústavu, ktoré sa nedopatrením pichla ihlou obsahujúcou vírus eboly.