Bratislava 26. júla (TASR) - Výbuch sopky Raikoke zanechal svoje stopy aj nad Slovenskom. Sopečné aerosóly sa počas výbuchu 21. a 22. júna dostali až do stratosféry a už viac ako mesiac sa rozptyľujú po severnej pologuli. Počas viacerých dní ich zaznamenali aj pomocou lidaru umiestneného na stanici Poprad-Gánovce. Vo svojej analýze zverejnenej na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na to upozornil meteorológ Peter Hrabčák.Sopečné aerosóly, prevažne drobné kvapôčky kyseliny sírovej, resp. jej roztoku s vodou, pochádzajúce z výbuchu sopky Raikoke v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ Poprad-Gánovce pomocou lidaru prvýkrát zaznamenali 27. júna, teda šesť dni po výbuchu. "" spresnil Hrabčák.Ako podotkol, zatiaľ najvyššie sopečné aerosóly pozorovali vo výške 15,5 kilometra nad morom. "," skonštatoval meteorológ. Merania pomocou lidaru sa vykonávajú aj z obežnej dráhy zeme a tiež bola prostredníctvom nich zistená prítomnosť aerosólov v spodnej stratosfére.Raikoke, v preklade brána do pekla, je približne pol kilometra vysoký sopečný ostrov a je súčasťou reťaze Kurilského súostrovia. "," priblížil Hrabčák.Sopečný popol a plyny sa počas erupcie dostali pravdepodobne až do výšky 17 kilometrov. V tom čase bola tropopauza nad danou oblasťou vo výške asi 11 kilometrov, a teda veľké množstvo popola a plynov sa podľa meteorológa dostalo až do stratosféry. "" vysvetlil meteorológ.