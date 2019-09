Výbuch v Kábule si vyžiadal najmenej troch mŕtvych a 30 zranených

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 5. septembra (TASR) - Výbuch bomby v afganskom hlavnom meste Kábul si vo štvrtok vyžiadal najmenej tri obete na životoch a 30 zranených, informovala agentúra AP.K explózii došlo neďaleko oblasti, kde sídli americké veľvyslanectvo, misia NATO a ďalšie diplomatické misie.Hovorca ministerstva vnútra Nusrat Rahímí povedal, že bomba uložená v aute vybuchla na hlavnej ceste a polícia oblasť uzavrela. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil. Telá obetí a 30 zranených previezli do nemocnice.Pondelkový samovražedný bombový útok v obytnej oblasti Kábulu si vyžiadal najmenej 16 obetí na životoch a viac ako 100 zranených. K zodpovednosti sa vtedy prihlásilo hnutie Taliban.K útoku došlo niekoľko hodín po tom to, ako americký osobitný vyslanec Zalmay Khalilzad rokoval v Kábule s predstaviteľmi afganskej vlády o možnej dohode s Talibanom, ktorá by mala prispieť k ukončeniu dlhoročného konfliktu v Afganistane.