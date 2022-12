Vybuchla sopka Semeru, úrady vyhlásili najvyšší stupeň výstrahy (video)

Zvýšený stupeň výstrahy

Obyvatelia utekali do úkrytov

4.12.2022 (Webnoviny.sk) - Na ostrove Jáva v nedeľu vybuchla najvyššia indonézska sopka Semeru. Sopečnú erupciu spôsobil kolaps lávového dómu, ktorý narušili monzúnové dažde, informoval hovorca Národnej agentúry pre zvládanie katastrof Abdul Muhari. Sopka vychrlila popol do výšky viac ako 1,5 kilometra a po jej svahoch steká láva.Zvýšená aktivita sopky v nedeľu popoludní primala úrady, aby rozšírili nebezpečnú zónu na osem kilometrov okolo krátera, uviedol šéf Centra pre vulkanológiu a geologické riziká Hendra Gunawan.Ako tiež povedal, zvýšili stupeň výstrahy na najvyšší a vyzvali ľudí, aby nechodili do juhovýchodného sektoru pri rieke Besuk Kobokan, ktorá je na trase prúdu lávy.Niekoľko obcí pokryl padajúci popol, ale zatiaľ z oblasti nehlásia žiadne obete. Niekoľko stoviek obyvateľov utieklo do dočasných úkrytov alebo na ďalšie bezpečné miesta.Posledná veľká erupcia sopky Semeru bola v decembri minulého roka a zanechala vtedy 51 mŕtvych. Stovky ďalších utrpeli popáleniny. Viac ako 10-tisíc ľudí sa muselo evakuovať.Semeru, ktorá sa týči do výšky 3 676 metrov nad morom, patrí k takmer 130 aktívnym indonézskym sopkám.