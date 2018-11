Vychádza kniha Poézia v krojoch/Kroje v poézii s básňami Milana Rúfusa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) – Kniha s názvom Poézia v krojoch / Kroje v poézii je aktuálnou novinkou na slovenskom knižnom trhu. V Bratislave ju vo štvrtok večer prezentovalo vydavateľstvo Ikar. Kniha, z ktorej vyžaruje vznešenosť a krása, vychádza pri príležitosti nedožitých 90. narodenín básnika Milana Rúfusa. Do života ju uviedli Magda Rúfusová, riaditeľka vydavateľstva STAR Production Mária Reháková, generálna riaditeľka vydavateľstva Ikar Gabriela Belopotocká, generálny riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica Marián Turner, hudobná skladateľka Ľubica Čekovská a spoluautor knihy, fotograf Peter Brenkus.,“ povedala pre TASR Gabriela Belopotocká.Slovenské autentické kroje sú v mnohých prípadoch doslova úchvatné umelecké diela. Dokazujú nielen výnimočné estetické cítenie, ale aj majstrovskú zručnosť našich predkov. Tradičný slovenský odev je často plný vizuálne zaujímavých detailov a pútavých farebných kombinácií, ktoré dávajú vyniknúť ženskej kráse, mužskému šarmu i detskej roztopaši.Známy slovenský fotograf Peter Brenkus, ktorého vášňou je fotografovanie tanca, aktérov vážnej hudby a folklóru, to plasticky dokumentuje na každej fotografii v knihe. Sila jeho umeleckej výpovede je umocnená veršami jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej poézie, básnika Milana Rúfusa, ktorý už celé desaťročia oslovuje čitateľov geniálnou jednoduchosťou a pokorou, s akou písal o večných témach: pravde, kráse, domove a láske.Kniha ponúka 108 fotografií, na ktorých je zobrazených 156 rôznych krojov podľa účelu použitia: sviatočné, slávnostné, pracovné i smútočné. Väčšina krojov a ich súčastí sú pôvodné originály. Iba niekoľko z nich sú novšie kópie spracované a ušité podľa originálu. Kroje v knihe pochádzajú z 22 tradičných regiónov Slovenska, spolu z 50 obcí a z dvoch obcí z Vojvodiny. Modelmi sa pre Petra Brenkusa stali nielen mladí, ale aj vekom ošľahaní starší ľudia, v tvárach ktorých sa zračí múdrosť a životná skúsenosť. Kniha obsahuje vyše 100 básní alebo úryvkov básní Milana Rúfusa. Ku každej knihe sú pribalené dva plagáty, Sviatočný kroj mladej ženy z Očovej, Vydatá žena v tekovskom kroji s čepcom a nástenný kalendár Poézia v krojoch / Kroje v poézii na rok 2019. Kniha vychádza v limitovanom náklade 525 očíslovaných výtlačkov.Podľa slov Gabriely Belopotockej kniha Poézia v krojoch / Kroje v poézii voľne nadväzuje na obrazovú publikáciu Odetí do krásy, ktorú Ikar vydal v júni tohto roku a ktorá ponúkla viac ako sto krojových variácií na 945 farebných fotografiách ľudovej kultúry z 19 svojráznych oblastí Slovenska.