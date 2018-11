Vychádza kniha Umlčaní - príbeh Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 16. novembra (TASR) - Vo vydavateľstve Ringier Axel Springer vychádza kniha o zavraždenom novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej s názvom Umlčaní. Kniha má ponúknuť komplexný pohľad na ich životy, ako aj prehľad káuz, ktorým sa Kuciak venoval. Na spracovaní príbehu sa podieľali redaktori zo spravodajského portálu Aktuality.sk spolu so zahraničnými novinármi.priblížil generálny riaditeľ Ringier Axel Springer Milan Dubec.Na vyše 300 stranách prináša kniha výpovede rodiny, priateľov, učiteľov a kolegov. Na portréte Jána a Martiny sa podieľalo 14 novinárov pod vedením šéfa investigatívy Aktuality.sk Mareka Vagoviča. Spoluautormi knihy sú aj šéfredaktor Aktualít Peter Bárdy, kolegovia Ján Petrovič, Tomáš Kysel a Martin Turček. Na príprave sa podieľali aj zahraniční novinári Pavla Holcová, Tim Röhm z Die Welt, Vinzenz Greiner z Blick a ďalší.Autori navštívili aj miesta, kde Ján a Martina vyrastali a ktoré kreovali ich osobnosť. Súčasťou portrétu je pohľad do zákulisia novinárskej práce.Samostatnú časť knihy tvoria odhalenia Jána Kuciaka zasadené do politických súvislostí. Peter Porubský z vydavateľstva Ringier Axel Springer vysvetľuje, že na základe analýzy dostupných informácií a rozhovorov s dôveryhodnými zdrojmi mapuje kniha osudnú februárovú noc aj doterajší priebeh vyšetrovania. Čitatelia v knihe nájdu aj prvý a jediný profilový rozhovor s Jánom Kuciakom. Nechýba ani prelomová reportáž o prepojení talianskej mafie na najvyššie poschodia slovenskej politiky.Ako dodal Porubský, okrem štandardného vydania si bude možné objednať aj špeciálnu edíciu. Tá bude podpísaná všetkými autormi a spojená s ročným predplatným služby Aktuality PLUS. Všetok zisk z predaja knihy, bude investovaný do rozšírenia obsahu Aktuality.sk.