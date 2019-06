Vychádza román Rastarika z pera Daniela Forgácsa

Na snímke novinár a spisovateľ Daniel Forgács počas uvedenia a krstu knihy s názvom Rastarika: Prekliate územie 26. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke vpravo prozaik Jozef Banáš a vľavo novinár a spisovateľ Daniel Forgács počas uvedenia a krstu knihy s názvom Rastarika: Prekliate územie 26. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. júna (TASR) – Román Rastarika z pera domáceho autora Daniela Forgácsa prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Za účasti autora ho v stredu popoludní predstavilo vydavateľstvo Ikar. Do života ho uviedol slovenský spisovateľ Jozef Banáš.Novinár Daniel Forgács románom Rastarika rozohráva nevážny seriál absurdít, konšpirácií, povedomých právd i poloprávd a krkolomných dejov, v ktorom každý každého spoznáva, ale nikto sa k nikomu nepriznáva. Čo má stredoeurópske Slovensko spoločné s ostrovnou krajinou kdesi v Karibiku? Novinár Forgács to spoločné našiel v neumelom spojení moci a politiky, v bujnejúcich rudimentoch prízemného paternalizmu, deformáciách prirodzenosti vo vládnutí a vo verejnom ohlupovaní, v spoločenskej atmosfére i osobných postojoch mladých či starých ľudí, ktorí sa kedysi volali občanmi. Vyzerá to tak, že všetci sme hodní jeho humoru, i keď svoju polo fantastickú knihu napísal, aby uctil pamiatku záhadne zmiznutého novinára Pavla Rýpala, pretože ten by na niečo také zrejme nemal nervy.uviedol pre TASR Forgács.povedal pre TASR Banáš.Daniel Forgács (1971, Bratislava) vyštudoval žurnalistiku, pracoval v denníkoch Národná obroda, 24 hodín, v týždenníku Live!, bol parlamentným spravodajcom TASR, v súčasnosti pôsobí ako šéfredaktor portálu tejto tlačovej agentúry Teraz.sk. Pôsobil ako hovorca Občianskeho oka a s touto organizáciou bol vo viacerých pozorovacích misiách na voľbách vo svete.