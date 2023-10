Východ Slovenska zasiahlo zemetrasenie: Pukali steny, na Domaši uvoľnilo loď

Východ Slovenska zasiahlo v pondelok večer zemetrasenie. Potvrdil to vedúci oddelenia seizmológie Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay. Otrasy bolo podľa svedkov, ktorí sa ozvali, cítiť na viacerých miestach v Prešovskom a Košickom kraji.



"Môžem potvrdiť, že išlo o seizmický jav na východe Slovenska. Presnú magnitúdu a lokalizáciu však momentálne neviem potvrdiť," uviedol Csicsay. Európske-stredomorské seizmologické centrum na svojom webe informuje, že epicentrum malo byť zhruba v okolí 18 kilometrov od Humenného a dosiahnutá malá byť magnitúda 5.



"Ja tipujem, že bude menšia, lebo to je automatická lokalizácia. Presnejšia bude tá ručná. Ak by magnitúda bola okolo 5, tak naposledy sme mali zemetrasenie s epicentrom na území s takouto magnitúdou pred asi 80 rokmi. Takže na naše pomery je to silné," povedal Csiscay s tým, že takéto zemetrasenie môže spôsobiť škody.



"Veľké škody zatiaľ občania nehlásili, ale ja mám napríklad v dome popukané steny, popadanú omietku, porozbíjané obrazy, zrkadlá zo stien, vázy. Nestihol som ešte všetko skontrolovať. Idem sa pozrieť na úrad, či nedošlo k poškodeniu vodovodného potrubia a ďalších rozvodov," povedal starosta obce Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou Michal Flešár. Popukané steny a porozbíjané veci hlásia aj ďalší obyvatelia obce.



Alexandra v Hôrke pri Poprade cítila otrasy, keď večer sedeli s manželom v obývačke. "Dosť to bolo vidieť najmä na akváriu a viditeľne manželom triaslo, ako sedel na gauči," povedala. Rovnako asi 15 sekundové otrasy cítila aj Janka, ktorá je momentálne hospitalizovaná v prešovskej nemocnici.



Z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdili, že zatiaľ nemali v súvislosti so zemetrasením vážnejšie výjazdy. "Na Domaši sa výletná loď Bohemia zrejme v dôsledku zemetrasenia uvoľnila, takže ju išli hasiči ukotviť," uviedli.

Otrasy počas večerného zemetrasenia cítili ľudia na viacerých miestach východného Slovenska. Samosprávy vyzývajú ľudí, aby zachovali pokoj a boli opatrní. „Boli to silné otrasy, máme hlásených veľa škôd – popraskané múry, poškodený kostol,“ povedal starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

„Nie je vylúčené, že sa to nezopakuje, preto by sa ľudia mali zdržiavať na prízemí svojich domov. Buďte preto opatrní. V prípade potreby, kontaktujte obecný úrad,“ uvádza obec v okrese Vranov nad Topľou.

Otrasy bolo cítiť aj v Košiciach. „Nábytok sa triasol, trvalo to asi desať sekúnd,“ uviedol jeden z obyvateľov mestskej časti Západ.

„Počuli sme zvonku nejaký zvuk, triasla sa zem, aj poháre s vodou, ktoré sme mali na stole,“ povedala jedna z obyvateliek košického Starého Mesta.

„Všetci sme cítili otrasy, všetci sme prekvapení. Zemetrasenie sme tu ešte nemali. Zaktivizovala som krízový štáb, ale verím, že noc už bude pokojná,“ uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.

„Chcem vás požiadať o zvýšenú opatrnosť, ak náhodou zacítite plyn v dome, prosím bezodkladne kontaktujte poruchovú linku SPP a z bezpečnostných dôvodov ho radšej opustite,“ uviedol na sociálnej sieti starosta obce Podhradík v okrese Prešov Rudolf Vysoký. Aj obec Lúčka v okrese Svidník na sociálnej sieti upozorňuje ľudí na možné úniky plynu.

Vyjadrenie Ministerstva Vnútra:

ZEMETRASENIE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

V pondelok 9. 10. o 20:23 hod. zasiahlo východné Slovensko zemetrasenie.

Podľa predbežných informácií išlo o zemetrasenie o sile 4.9 magnitúdy v hĺbke 10 km a epicetrum sa nachádzalo zhruba 10 km juhovýchodne od mesta Stropkov.

Ministerstvo vnútra situáciu monitoruje a je v kontakte s oddelením seizmológie Slovenskej akadémie vied a s prednostami príslušných okresných úradov.

Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR nemá v tejto súvislosti hlásené zranenia ľudí ani škody na majetku.

Sme v kontakte aj s JE Jaslovské Bohunice a Mochovce, ktoré fungujú v normálnom režime.

Občanov vyzývame, aby zachovali pokoj a kontaktovali čísla tiesňového volania v tejto súvislosti len v prípade, keď je to nutné.



Štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič na sociálnej sieti uviedol, že okolo 20.23 h zaevidovali zemetrasenie na východe Slovenska s epicentrom v okolí Stropkova. Zranenia a ani škody zatiaľ hlásené nemajú.