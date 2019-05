Východné Slovensko sa vo štvrtok zobudí do mrazivého rána

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na horách v Trenčianskom kraji sa rozfúka

Bratislava 8. mája (TASR) - Východné Slovensko potrápi v noci a vo štvrtok (9. 5.) ráno prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa.Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia. "" píše SHMÚ na svojej webovej stránke.Výstraha predbežne platí vo štvrtok (9. 5.) od 00.00 do 06.00 h.Na horách v Trenčianskom kraji sa v stredu v noci a vo štvrtok (9. 5.) ráno rozfúka. Na silný vietor upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa.Výstraha momentálne platí pre päť okresov, a to Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. "," uvádza SHMÚ. Výstraha predbežne platí od stredy od 22.00 h do štvrtka do 6.00 h.Vo štvrtok však treba so silnejším vetrom počítať aj na horách, nad pásmom lesa, v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Rýchlosť vetra by podľa meteorológov mohla dosiahnuť v nárazoch 100 až 125 kilometrov za hodinu. "," dopĺňa SHMÚ. Výstraha predbežne platí od štvrtka od 00.00 h do 9.00 h.