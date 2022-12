Východné Slovensko získa vďaka opcii ďalších 5 Panterov

Nové elektrické jednotky budú jazdiť na traťovom úseku Čierna n/Tisou – Košice – Prešov



Vozidlá s dĺžkou 106 m a kapacitou 343 sedadiel budú dodané do mája roku 2025



Opcia 5 kusov EJ je k projektu:



celkový objem: 76 281 300 eur



oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou, Košice – Moldava n/ Bodvou)



podpis zmluvy: 9. 9. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: do konca roku 2023



Zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016:



celkový objem: 160 miliónov eur



dodané: 2020 – 2021



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský, Trenčiansky kraj, Košický a Prešovský kraj: Košice – Spišská Nová Ves, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Poprad – Lipany)





celkový objem: 77 miliónov eur



dodané: 2019 – 2021



nasadenie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)





celkový objem: 38,8 milióna eur



dodanie a nasadenie: 2021 – 2022



nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)





celkový objem: 66,8 milióna eur



dodané: 2018 – 2021



nasadenie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 37,8 milióna eur



dodané: 2018 – 2021



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 3,9 milióna eur



dodané: 2016 – 2020



nasadené: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)





celkový objem: 31,8 milióna eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč)



podpis zmluvy: 12. 1. 2021



doteraz dodaných: 16 ks



predpokladané ukončenie realizácie projektu: do konca roku 2023





celkový objem: 32,98 milióna eur



predpokladaná oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč)



podpis zmluvy: 07. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021



doteraz dodaných: 5 ks



predpokladané ukončenie realizácie projektu: do konca roku 2023





celkový objem: 31,495 milióna eur



oblasť nasadenia: Vysoké Tatry



podpis ZoD: 28.09.2021, účinná od 5. 10. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: do konca roku 2023





celkový objem: 76 281 300 eur



oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou, Košice – Moldava n/ Bodvou)



podpis zmluvy: 9. 9. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: do konca roku 2023





celkový objem: 76 950 000 eur



oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina (Bratislava – Žilina, Bratislava – Nové Zámky, Bratislava – Kúty, Kúty – Břeclav, Trnava – Galanta, dočasne Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica)



podpis zmluvy a dodatku č. 1: 16. 12. 2021



predpokladané ukončenie realizácie projektu: do konca roku 2023



23.12.2022 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude mať vďaka opcii ďalšie nové vozidlá. Prostredníctvom opcie k projektu 9 kusov elektrických jednotiek (EJ) pre východné Slovensko, ktorá sa podpísala dnes 23. 12. 2022, získame ďalších 5 kusov EJ typu Panter. Tieto vozidlá budú rovnako slúžiť na východe našej krajiny a zvýšia tak komfort cestovania verejnou osobnou dopravou.Minister dopravy a výstavby SR, Andrej Doležal, po podpise financovania s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ZSSK Romanom Koreňom uviedol: "Som veľmi rád, že začíname reálne čerpať prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Toto je vôbec prvý projekt spadajúci pod ministerstvo dopravy, ktorý má podpísané financovanie z plánu obnovy. Chceme vyčerpať maximum prostriedkov, ktoré nám boli pridelené, a toto je prvý krok k naplneniu tohto cieľa."Predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň dodáva: "Týchto ďalších 5 ks elektrických jednotiek je signálom, že to s modernizáciou vozidlového parku ZSSK myslíme vážne. Mám radosť z toho, že prispievame k zvýšeniu kvality prepravy opäť na východe Slovenska, kde sa už čoskoro dočkajú prvých nových elektrických jednotiek."Projekt nákupu 5 kusov EJ prostredníctvom uplatnenia opcie na dodávku rovnakých vozidiel, ktoré sú predmetom aktuálne prebiehajúceho projektu "Modernizácie vozidlového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť", bude financovaný zo zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR, komponent 3 Udržateľná doprava. Celková hodnota investičných výdavkov projektu je vo výške 42,3 mil. €.K samotnému uplatneniu opcie u konzorcia spoločností Škoda Transportation a ŽOS Trnava dôjde v najbližších dňoch. Jednotky by mali byť dodané v prvom polroku 2025.Vozidlá typu Panter budú nasadzované na trate Košického a Prešovského kraja, konkrétne na traťovom úseku Čierna n/Tisou – Košice – Prešov. Pôjde o úseky tratí Prešov – Košice (trať č. 188) a Košice – Michaľany – Slovenské Nové Mesto – Čierna n/Tisou (trať č. 190). Všetkých 5 kusov EJ by malo byť dodaných a nasadených do prevádzky do konca mája 2025.Nové elektrické jednotky Panter, ktoré nadväzujú na v súčasnej dobe dodané a úspešne prevádzkované jednotky, budú dodávané pre regionálnu prevádzku elektrifikovaných tratí v Košickom a Prešovskom kraji pre rýchlosti až do 160 km/h a napätie 3 kV a 25 kV. Všetky nové štvorvozové jednotky budú mať dĺžku 106 m a kapacitu 343 sedadiel. Každý vozeň súpravy bude mať klasické usporiadanie dvoch podvozkov a každá elektrická jednotka bude mať vždy tri hnacie podvozky. Vďaka tomu budú mať súpravy vynikajúce jazdné vlastnosti na všetkých elektrifikovaných tratiach Slovenska a umožnia spoľahlivé dodržiavanie jazdného poriadku v náročných zimných podmienkach s tým, že na základe požiadaviek zákazníka a skúseností z prevádzky boli zapracované zmeny, ktoré ešte zvýšia pohodlie cestujúcich. Ide napríklad o prípravu na montáž automatu na občerstvenie, automatu na lístky, či úpravu interiéru tak, aby jednotka mala viac priestoru na bicykle, lyže a ďalšie športové potreby.Široké nástupné dvere spolu s plne prechodným moderným interiérom bez vnútorných dverí umožní rýchly a plynulý pohyb cestujúcich. Nástup do vozidla bude možný u väčšiny štandardných nástupíšť výšky 550 mm priamo bez nutnosti schodov. U ostatných nástupíšť bude nástup zaistený s pomocou výsuvných schodov. Cestujúci ocenia najmä pohodlné sedenie, elektrické zásuvky, klimatizáciu, štýlové LED-osvetlenie interiéru a vybavenie vozidla priestorným moderným WC prístupným aj invalidom. Elektrické jednotky ponúknu tiež vylepšený kamerový systém, moderný informačný systém s monitormi a aj vysokovýkonnú Wi-Fi. Dostatok miesta budú mať jednotky i pre prepravu invalidov, detských kočiarov, bicyklov, lyží, snowboardov a ponúknu i jednoduchý a bezbariérový nástup pre všetkých cestujúcich.9 ks elektrických jednotiek - projekt EÚ25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) - projekt EÚ5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň - projekt EÚ + vlastné zdroje35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) - vlastné zdroje51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz - vlastné zdroje37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) - vlastné zdroje35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt (Bdteer) - projekt EÚ17 ks nových osobných vozňov Bdmpz - projekt EÚ (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 - projekt EÚ9 ks elektrických jednotiek - projekt EÚ4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť) - projekt EÚInformačný servis