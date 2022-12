Východoslovenská vodárenská spoločnosť od nového roka zvýši ceny vodného a stočného

So zastropovaním cien neuspeli

Ceny ovplyvní inflácia





Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa stará o dodávku vody pre takmer jeden milión obyvateľov a odkanalizovanie pre zhruba 700-tisíc obyvateľov. Zároveň prevádzkuje 99 čistiarní odpadových vôd.





28.12.2022 (Webnoviny.sk) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) od 1. januára zvýši ceny vodného a stočného. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe.„Vzhľadom na neustále rastúce ceny energií a s tým spojené zvýšené prevádzkové náklady vodárenských spoločností, je nevyhnutná úprava ceny za vodné a stočné pre domácnosti. S prihliadnutím na aktuálnu situáciu podala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v septembri 2022 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre prvý rok regulačného obdobia 2023-2027,“ informovala VVS.Ako ďalej dodali, vodárenské spoločnosti potrebujú elektrickú energiu pri všetkých procesoch dodávky pitnej vody, ako aj čistenia odpadových vôd. Na jej distribúciu sú zas potrebné vysokovýkonné čerpadlá, ktoré tiež fungujú na elektrickú energiu.Ak by teda nedošlo k navýšeniu cien za vodné a stočné, vodárenské spoločnosti by nemohli fungovať. Vodárenské spoločnosti žiadali kompetentných, aby došlo aj pre vodárenský sektor k zastropovaniu cien, čo sa ale nestalo.Koncové ceny elektriny, plynu aj vody na rok 2023 vrátane jednotlivých zložiek týchto cien, má v rukách Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a ten rozhodol o novej cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Podľa schváleného mechanizmu sa ceny môžu zvyšovať, ale aj znižovať, ak sa situácia s infláciou a energiami ustáli.Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom stúpne z pôvodných 1,6314 naeura za meter kubický. Za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou východniari zaplatiaeura za meter kubický, čo je o 0,2725 eura viac. Zvýši sa aj cena distribúcie pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti a to z 0,8973 naeura za meter kubický.