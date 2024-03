Východoslovenské vodárne pripravili generálny pardon pre producentov vôd z povrchového odtoku

Nebude účtovaná vzniknutá škoda

8.3.2024 (SITA.sk) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (VVS) pripravila generálny pardon pre producentov vôd z povrchového odtoku, čiže vody z atmosférických zrážok, ktorí sa neoprávnene pripojili na verejnú kanalizáciu jednotného systému a zrážkovú vodu vypúšťajú do verejnej kanalizácie bez toho, aby mali platnú zmluvu o odvádzaní vôd z povrchového odtoku.„Generálny pardon sa nevzťahuje na neoprávnené vypúšťanie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie deleného systému, kde nie je možné vypúšťať zrážkovú vodu," upozorňuje VVS.Generálny pardon bude možné uplatniť od 22. marca do 30. apríla tohto roka.„Znamená to, že ak sa fyzické, alebo právnické osoby v uvedenom termíne prihlásia v zákazníckych centrách Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a zlegalizujú pripojenie na verejnú kanalizáciu jednotného systému, nebude im spätne účtovaná škoda, ktorá doteraz spoločnosti vznikla neoprávneným pripojením a následným vypúšťaním zrážkových vôd bez platnej uzatvorenej zmluvy," vysvetľuje VVS.Ako spoločnosť ďalej uviedla, s takýmito producentmi následne uzatvoria zmluvný vzťah, a to odo dňa prihlásenia.VVS tiež avizuje, že od začiatku mája začne pomocou satelitných systémov kontrolovať neoprávnené pripojenie na verejnú kanalizáciu jednotného systému, a tiež spôsob likvidácie vôd z povrchového odtoku z jednotlivých nehnuteľností.Ak sa producent do ukončenia generálneho pardonu neprihlási sám, bude posudzovaný ako neoprávnený producent, a to i so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami.Spoločnosť doplnila, že generálny pardon sa vzťahuje i na tie odberné miesta, kde má producent platnú zmluvu na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, no zazmluvnená plocha nezodpovedá reálnej ploche, z ktorej je zrážková voda odvádzaná do kanalizácie jednotného systému.„Po prešetrení neoprávneného odvádzania vôd z povrchového odtoku bude spoločnosť od producenta požadovať zaplatenie škody vo výške odvádzania a čistenia týchto vôd verejnou kanalizáciou jednotného systému najmenej za dva roky spätne od dátumu zistenia neoprávneného pripojenia, ďalej úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného pripojenia, prípadne i zmluvnú pokutu v zmysle platných obchodných podmienok," vystríha VVS.