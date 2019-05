Východu by mohol pomôcť operačný program, tvrdí občianska iniciatíva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 13. mája (TASR) - Občianska iniciatíva Verejnosť pre rozvoj východu predstavila Operačný program východ, ktorým chce dosiahnuť, aby sa prostredníctvom konkrétnych projektov dosiahla vysoká kvalita života občanov východného Slovenska a aby sa východoslovenský región dostal na cestu prosperity. Má aj formu petície. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedli poslanec Košického samosprávneho kraja Michal Kravčík, poslanec Prešovského samosprávneho kraja Pavol Gašper, podnikateľ Robert Bezek, herec Ján Greššo a farmár Milan Michalič, ktorí sú zároveň kandidátmi Demokratickej strany do eurovolieb.povedal Kravčík.Nositeľmi programu majú byť Košický a Prešovský samosprávny kraj, pričom mestá a obce sa doň môžu zapojiť bez zbytočnej byrokracie. To má umožniť aj zrýchlenie čerpania prostriedkov. Signatári iniciatívy chcú na najvyššej úrovni európskeho spoločenstva presadiť, aby vznikol Operačný program východ minimálne pre oblasť oboch krajov východného Slovenska.Opatrenia, ktoré program vo svojom obsahu navrhuje vykonať, sú napríklad ozdravenie klímy miest a obcí vedúce k zníženiu prašnosti a ochorení dýchacích ciest vrátane astmy a alergií, revitalizácia Veľkej Domaše, Zemplínskej Šíravy, Ružínu i Vysokých Tatier, riešenie ekologických problémov v regióne Strážske – Humenné či vytvorenie karpatskej cyklomagistrály s prepojením na Eurovelo11.Uvedený program má aj formu petície, čo Gašper považuje za nástroj, ako o ňom ľudí oboznámiť. Spresnil, že je otvorený pre všetkých občanov a pre všetky politické subjekty na Slovensku.povedal Gašper s tým, že tejto téme je vhodné venovať sa práve teraz, keďže sa pomaly končí Programové obdobie 2014 – 2020.