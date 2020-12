Vychutnajte si divadlo v pohodlí vašej obývačky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2020 (Webnoviny.sk) - Štátne divadlo Košice vám v online priestore počas najbližších týždňov ponúkne záznamy starších inscenácií z archívu aj aktuálneho repertoáru. Ale nielen to.V online priestore budú mať virtuálne premiéry aj úplne nové komorné predstavenia, ktoré v posledných týždňoch spoločne pripravili opera, balet a činohra v špeciálnej koronavírusovej dramaturgii ako súčasť celodivadelného projektu Svedectvo MMXXNETRADIČNÁ DOBA = NETRADIČNÉ SPOJENIA. Čas, ktorý žijeme si žiada otvorenosť, spoluprácu a nové formy. Fúzia opery, baletu a činohry prinesie sériu komorných a netradičných večerov na javisku Historickej budovy ŠDKE.Bude na nich znieť Mahlerova hudba s listami Almy a Gustava Mahlera, stretnú sa Wagnerova opera Tristan a Izolda s čítaním z diel Thomasa Manna o Richardovi Wagnerovi, prierez Verdiho La Traviaty vás zoznámi so slávnou predlohou, Dámou s kaméliami Alexandra Dumasa ml.Špeciálny hosť, baletná megastar Vladimir Malakhov, uvedie spolu so sólistami a zborom baletu Večer klasického tanca zložený s jednotlivých choreografických častí klasického baletného repertoáru divadla, ale aj choreografíí svetovej baletnej klasickej literatúry ako: Sólisti Labutie jazero, Spiaca krásavica, Plamene Paríža, Luskáčik, Giselle a ďalších.Večer moderného tanca bude nielen výberom autorských choreografií z tvorivej dielne sólistov baletu, ale otvorí aj pohľad do zákulisia novo pripravovanej inscenácii baletu Nureyev. V úlohe Nurejeva sa predstaví Vladimir Malakhov.Tematický Večer ľudového tanca bude oslavou etnickej pestrosti slovenského folklóru. Divák bude mať možnosť vidieť ukážky z mimoriadne úspešných predstavení Rodná zem a Jánošík, a z nových autorských choreografií pripravených pre tento večer.