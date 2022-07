Vyčíňanie gangov v hlavnom meste Haiti si vyžiadalo vyše dvesto mŕtvych, ľudia utekajú alebo nevychádzajú z domu

Dochádza voda aj potraviny

Deti našli útočisko v škole

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - Násilnosti medzi gangmi v haitskom hlavnom meste Port-au-Prince si v priebehu desiatich dní vyžiadali viac ako 200 mŕtvych. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na údaje Organizácie Spojených národov (OSN) Takmer polovicu obetí bojov o kontrolu nad štvrťou Cité Soleil pritom podľa OSN tvoria obyvatelia bez napojenia na gangy.Obyvateľom už tiež podľa ich vyjadrení dochádza pitná voda i potraviny, keďže v súvislosti s prestrelkami prerušili dodávky do oblasti.Násilie medzi gangmi na Haiti sa zvýšilo po vlaňajšom atentáte na prezidenta Jovenela Moiseho , no dosiahlo šokujúcu intenzitu po tom, ako 8. júla vypukli boje medzi dvomi zločineckými alianciami známymi ako G9 a G-Pep, konštatuje BBC.Podľa OSN v období od 8. do 17. júla prišlo o život 209 ľudí a 114 z nich bolo členmi gangov. Ďalších 254 ľudí utrpelo strelné zranenia, pričom viac ako polovica z nich nemala žiadne väzby na gangy.Zhruba tritisíc obyvateľov muselo ujsť a mnohí z nich sa už nemajú kam vrátiť po tom, ako gangy zničili alebo spálili ich domovy. Mnohí ďalší sa zas obávajú vôbec vyjsť z domu, aby ich náhodou nezasiahla paľba.Keďže dodávky paliva, potravín a pitnej vody do oblasti sú prerušené, Svetový potravinový program Detský fond OSN (UNICEF) začali dodávať pomoc priamo najzraniteľnejším obyvateľom Cité Soleil.Stovky detí našli útočisko v strednej škole v hlavnom meste.