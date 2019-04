Výcviková škola tvrdí, že kvalita vodiacich psov sa u nás neoveruje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Levoča 24. apríla (TASR) – Súčasná legislatíva nestanovuje žiadne kritéria na psov so špeciálnym výcvikom a ich kvalita sa ani neoveruje. V Slovenskej knižnici pre nevidiacich v Levoči na to upozornili zástupcovia Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy, ktorá je súčasťou európskeho projektu „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých".Škola spolu s nevidiacou a slabozrakou komunitou apeluje na zmenu aktuálnej situácie na Slovensku.skonštatovala prevádzková riaditeľka spomínanej výcvikovej školy Katarína Kubišová.Odborná riaditeľka školy Jarmila Virágová upozornila, že psy so špeciálnym výcvikom sú podľa zákona definované ako kompenzačná pomôcka. Príspevok na jeho kúpu poskytuje po splnení požadovaných kritérií úrad práce.zdôraznila Virágová.Potrebu kontroly potvrdil aj Michal Sihelský, ktorý má vodiace psa menom Izzi už päť rokov. Má skúsenosť s tým, že pre nevhodné správanie sa vodiaceho psa v Levoči zakázali vstup do reštaurácie pre všetky špeciálne psy.zdôraznil Sihelský, ktorému vodiaci pes veľmi pomáha v rýchlejšom pohybe i v orientácii a neraz mu pomohol dostať sa z problémov.V praxi sa výcviková škola stretáva s tým, že prácu vodiaceho psa vykonávajú nevyhovujúce jedince, ktoré sú agresívne, temperamentné alebo nedostatočne vycvičené. Vedenie tiež upozorňuje, že v iných krajinách, napríklad v Maďarsku, Fínsku, Rakúsku či Nemecku posudzuje kvalitu takéhoto psíka nezávislý posudzovateľ. Kanada poskytuje príspevok na psov so špeciálnym výcvikom iba organizáciám, ktoré sú členom medzinárodnej federácie.ozrejmila Virágová.Podľa trénerky špeciálnych psov Jany Krištofovej je dôležitá predovšetkým spolupráca a zosúladenie oboch, psa aj nevidiaceho.ozrejmila Krištofová s tým, že tri týždne je skúšobná doba, po ktorej je jasné, či je dvojica zosynchronizovaná. Zároveň dodala, že výcviková škola by mala vedieť vybrať budúcemu majiteľovi vhodného psa. Výcvik ročného jedinca trvá šesť až osem mesiacov. Kubišová zdôraznila, že základom je dobrá povaha psa, čo sa dá docieliť aj účelovým chovom.Projekt prípravy legislatívnych zmien v rôznych oblastiach odstraňovania bariér nevidiacim a slabozrakým, ktorý by mal upraviť pravidlá na Slovensku, potrvá dva roky. Európska únia ju zo svojich fondov podporila sumou cca 320.000 eur.