Výdavky na obranu Slovenska stúpnu, viac prostriedkov pôjde na výzbroj aj techniku

16.10.2024 (SITA.sk) - Celkové obranné výdavky sú na rok 2025 rozpočtované vo výške dvoch percent HDP. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorá v utorok schválila vláda . Výdavky kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2025 sa rozpočtujú v sume 2,78 miliardy eur a predstavujú medziročný nárast vo výške 167 miliónov eur.Najviac prostriedkov z rozpočtu pre obranu je určených najmä pre činnosť ozbrojených síl, a to 1,83 miliardy eur. Ide najmä o prostriedky na velenie a zaručovanie obrany, a teda činnosť Ozbrojených síl SR , vrátanie operácií medzinárodného krízového manažmentu, a tiež na riadenie a podporu obrany, správu nehnuteľného majetku a na činnosť 11 rozpočtových organizácii v pôsobnosti ministerstva obrany.Suma 941 miliónov eur je vyčlenená pre program Rozvoj obrany . Tento program je určený na rozvojové aktivity rezortu, a to najmä na výzbroj, techniku a materiál, komunikačné a informačné systémy a infraštruktúru. Na sociálne zabezpečenie vojakov sú v roku 2025 vyčlenené prostriedky na osobitný účet v sume 139 miliónov eur. Ako sa ďalej uvádza v návrhu rozpočtu pre MO SR, prostriedky určené na stabilizačný príspevok na rok 2025 sa rozpočtujú v sume 67,1 milióna eur a pre operácie mimo územia štátu je na rok 2025 určených 36,1 milióna eur.