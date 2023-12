Výdavky na obranu sú na rok 2024 rozpočtované na úrovni dvoch percent HDP

12.12.2023 (SITA.sk) - Celkové obranné výdavky sú na rok 2024 rozpočtované vo výške dvoch percent HDP. Vyplynulo to z návrhu rozpočtu z dielne Ministerstva financií (MF) SR , ktorý v utorok schválila vláda Celkové výdavky kapitoly ministerstva obrany na budúcu rok predstavujú 2,63 miliardy eur, a to vrátane výdavkov ostatných kapitol štátneho rozpočtu v rámci medzirezortných programov Podpora obrany, Hospodárska mobilizácia a ostatných obranných výdavkov.Ako ďalej ministerstvo financií spresnilo, v rámci výdavkov na obranu sa rozpočtuje suma 2,61 miliardy eur predovšetkým na činnosť ozbrojených síl SR . Tá zahŕňa operácie medzinárodného krízového manažmentu, náležitosti súvisiace s personálom, nevyhnutnú prevádzku vrátane údržby a opráv dopravných prostriedkov, údržbu špeciálnych strojov a správu nehnuteľného majetku, medzinárodné záväzky voči NATO EÚ , zabezpečenie transferov nefinančným subjektom a príspevkovým organizáciám a činnosť 11 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany SR Prostriedky na rozvoj obrany predstavujú 877 miliónov eur, ktoré sú určené na rozvojové aktivity rezortu, teda najmä na rozvoj výzbroje, techniky a materiálu, rozvoj infraštruktúry a rozvoj komunikačných a informačných systémov predovšetkým na zabezpečenie financovania najväčších investičných projektov, a to viacúčelové taktické lietadlá, pásové bojové vozidlá a bojové obrnené vozidlá 8x8.