Vydrží Hegerova menšinová vláda? Väčšina Slovákov si to nemyslí, voliči OĽaNO však stále veria

Voliči Smeru a Hlasu nedôverujú

Opačný názor majú najmä voliči OĽaNO

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Takmer šesť z desiatich opýtaných (57,3 %) si myslí, že menšinová vláda Eduarda Hegera nevydrží a budú predčasné voľby. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO , ktorý vypracovali pre televíziu JOJ.Opačný názor, teda že súčasná menšinová vláda vydrží a predčasné voľby nebudú, zastávajú traja z desiatich opýtaných (30,5 %). Prieskum agentúra uskutočnil na vzorke tisíc reprezentantov od 8. do 14 septembra.Najviac nedôverujú stabilite menšinovej vlády Eduarda Hegera voliči strán Hlas-SD (82,8 %), Smer-SD (77,8 %) a Republika (71 %). Menšina nevydrží častejšie podľa najmladších opýtaných do 33 rokov veku (59,3 %) a respondentov starších ako 50 rokov (viac ako 58 %).Ide zväčša o ľudí so stredoškolským vzdelaním s maturitou (58,8 %) a obyvateľov Žilinského kraja (62,2 %), Prešovského (59,6 %), Košického (59,4 %) a Trenčianskeho kraja (58,6 %).K opačnému názoru, že súčasná menšinová vláda vydrží a predčasné voľby nebudú, sa prikláňajú najmä voliči hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (54 %), Kresťanskodemokratického hnutia (48,5 %), Progresívneho Slovenska (46,7 %), hnutia Sme rodina (43,5 %) a strany Sloboda a Solidarita (42,3 %).Sú to najmä respondenti vo veku 34 až 49 rokov s vysokoškolským vzdelaním a obyvatelia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.