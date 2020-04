Vydržia firmy koronakrízu? Niektoré neprežijú ani tri mesiace, tvrdí prieskum

Letné mesiace budú znamenať koniec

Bez práce budú státisíce ľudí



Americká obchodná komora v SR

... je nezávislá nezisková organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. Na Slovensku pôsobí už vyše 27 rokov. Medzi kľúčové piliere komory patrí vymožiteľnosť práva, zavádzanie inovácií, vzdelávanie a podpora talentov, ako aj regionálny rozvoj.



Americká obchodná komora združuje viac ako 319 slovenských a zahraničných firiem, medzi ktoré patria najväčší zamestnávatelia, malé a stredné podniky, ale aj neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Prieskum uskutočnila od 19. do 26. marca 2020 na celkovej vzorke 56 respondentov, ktorí sú na pozícii CEO.





2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer 40 % firiem nebude vedieť za súčasných podmienok fungovať dlhšie ako tri mesiace a 67 % neprežije pri aktuálnej situácii dlhšie ako šesť mesiacov. Vyplýva to z prieskumu Americkej obchodnej komory v SR (AmCham Slovakia) k aktuálnej situácii medzi CEO svojich členských spoločností. Tie pritom spolu na Slovensku zamestnávajú približne 110 tis. pracovníkov."V prípade pokračovania súčasnej situácie v súvislosti s pandémiou a absenciou cielených opatrení zo strany vlády tak letné mesiace budú s najväčšou pravdepodobnosťou znamenať koniec pre mnohých významných investorov na Slovensku," upozorňuje v tlačovej správe komora.Takáto situácia by mala podľa AmCham Slovakia následne drastický efekt na zamestnanosť a až dvojitý negatívny efekt na verejné financie."V prvom rade bude znamenať zásadný výpadok na príjmovej stránke štátneho rozpočtu aj rozpočtu samospráv v podobe chýbajúcich príjmov z daní z príjmu právnických a následne aj fyzických osôb. Sekundárnym efektom bude po znížení príjmov obyvateľstva aj zníženie kúpnej sily domácností, čo sa negatívne odzrkadlí na príjmoch z DPH," priblížila komora.V prípade bankrotu spoločností sa pritom podľa nej bez práce ocitnú v odhadoch až stovky tisíc občanov Slovenska a výdavky na sociálne dávky, respektíve asistenciu zo Sociálnej poisťovne dramaticky vzrastú, čo bude predstavovať enormnú záťaž na rozpočet Sociálnej poisťovne a rozpočet verejnej správy.Opýtaní členovia komory avizujú zhoršeniu výsledkov a prepad tržieb súvisiacich so zásadným obmedzením ekonomickej aktivity. Až 40 % respondentov predpokladá prepad tržieb minimálne o 30 a viac percent.Za najdôležitejšie opatrenia na pomoc ekonomike výrazne postihnutej pandémiou koronavírusu považujú opýtané podniky opatrenia fiškálneho a pracovnoprávneho charakteru.Jednoznačne najčastejšie sa opakujúce odporúčania boli podľa komory zníženie výšky, respektíve aspoň odloženie splatnosti zdravotných a sociálnych odvodov, ďalej odloženie splatnosti dane z príjmov a preddavkov na DPH, zvýšenie flexibility Zákonníka práce a zníženie byrokratickej záťaže.