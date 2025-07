Výhľad na more, nie na lúku. Slováci menia svoje dovolenkové návyky, pri výbere rozhoduje komfort aj cena

Na Slovensku dominovali krátke pobyty, dlhšie pobyty klesli

Zahraničné cesty rastú, najčastejšie smerujú do Česka a Chorvátska

Domáci turizmus musí ponúknuť viac než len prírodu

Slováci vlani uskutočnili viac ako 11 miliónov súkromných ciest s prenocovaním, pričom 6,9 milióna ciest smerovalo po Slovensku a 4,4 milióna do zahraničia. Podľa ročného zisťovania o dovolenkových a služobných cestách prevažovali podľa dát Štatistického úradu SR krátkodobé pobyty, ktoré tvorili takmer 60 % všetkých ciest. Najvyššiu dynamiku rastu zaznamenali dlhodobé zahraničné cesty s minimálne štyrmi prenocovaniami.V domácom cestovnom ruchu dominovali krátkodobé pobyty na jednu až tri noci, ktoré tvorili tri štvrtiny všetkých ciest po Slovensku. Počet dlhodobých pobytov, teda štyri a viac nocí, medziročne klesol o 6 % a bol o takmer 24 % nižší ako pred pandémiou.Naopak, počet ciest s plateným ubytovaním vzrástol o takmer 4 % a prekonal úroveň z roku 2019, najmä vďaka rastúcej obľúbenosti ubytovania v súkromí. Najnavštevovanejším miestom bola Bratislava, nasledovali Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš, Košice a Žilina. Zahraničné cesty tvorili 39 % všetkých ciest, pričom ich počet medziročne vzrástol o 11 %. Dominovali dlhodobé pobyty, no krátkodobé cesty do zahraničia dosiahli historicky najlepšiu hodnotu. Najnavštevovanejšou destináciou bolo Česko, nasledované Chorvátskom, Maďarskom, Talianskom, Poľskom, Tureckom, Rakúskom a Gréckom. Pri cestách do zahraničia lákali najmä návštevy miest a pobyty pri mori, ktoré medziročne vzrástli o 21 %.Priemerné výdavky na domáce krátkodobé cesty dosiahli 158 eur, na dlhodobé 394 eur. Pri zahraničných pobytoch to bolo 331 eur pri krátkodobých a 907 eur pri dlhodobých cestách, čo je o polovicu viac ako pred pandémiou.„Rok 2024 ukázal, že cestovanie je pre Slovákov dôležitou súčasťou života a výdavkovou prioritou, no mení sa jeho charakter. Uprednostňujeme zahraničie, kvalitné ubytovanie a sme ochotní si zaň aj priplatiť,“ komentoval dáta štatistov analytik 365.bank Domáci turizmus si síce stále drží silné postavenie, ale ak chce držať krok, bude musieť podľa analytika ponúknuť viac než len prírodu. Ideálne zážitky na úrovni európskych destinácií.„Práve preto sú atraktívne aj u nás najmä lokality, ktoré majú silnú orientáciu na zážitkový turizmus, ako Liptov, Tatry, či Bratislava, a držia domáci cestovný ruch v pluse,“ skonštatoval Boháček. Neočakáva, že sa trend bude v dohľadnom čase meniť. No uvažovaná štátom podporovaná koncepcia má podľa jeho slov príležitosť „roztiahnuť“ obzory cestovateľov aj mimo najpríťažlivejšie oblasti.Dnes je však podľa štatistík predstava pracujúceho Slováka o dovolenke podľa Boháčka jasná. „Dva týždne pri mori, týždeň na lyžovačke doma, alebo v zahraničí, tri predĺžené letné, resp. mimosezónne víkendy v blízkosti hôr a zvyšok návšteva rodiny a priateľov,“ uzavrel analytik.