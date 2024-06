Vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa SNK v Martine je v procese, prax v oblasti kultúry je nevyhnutná

Prax z oblasti kultúry

Odvolané riaditeľky

25.6.2024 (SITA.sk) - Vyhlásenie výberového konania na post riaditeľa či riaditeľky Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine je v procese. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská. Doplnila, že výberové konanie bude vyhlásené v súlade so Zákonom o výkone práce vo verejnom záujme, ako aj v súlade s internou smernicou rezortu kultúry.„Požadované doklady do výberového konania bude potrebné doručiť do 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení výberového konania," priblížila Bačinská.Dodala, že okrem osobnostných predpokladov a zručností by uchádzači mali disponovať aj praxou v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, znalosťou predpisov, ktoré sa týkajú ochrany kultúrneho dedičstva, knižničnej, múzejnej a archívnej činnosti, a tiež by mali mať znalosť a prehľad v právnej úpravy v oblasti verejnej správy.Vyžaduje sa od nich aj orientácia v problematike príspevkových a rozpočtových organizácií, taktiež všeobecná znalosť procesov plánovania a rozpočtovania i procesov pri riadení projektov. Orientovať by sa mali aj v oblasti manažmentu a financovania kultúry.Bývalá riaditeľka SNK v Martine Katarína Krištofová bola ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS ) odvolaná k 25. marcu tohto roka. V rovnaký deň skončila vo funkcii i riaditeľka Bibiany - medzinárodného domu umenia pre deti Zuzana Liptáková. V prípade Liptákovej šéfka rezortu kultúry využila zákonnú možnosť odvolania bez udania dôvodu.„Generálna riaditeľka národnej knižnice končí vzhľadom na nedostatočné zabezpečenie inštitúcie voči kybernetickým útokom, nedostatočnú ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a pochybenia v manažérskej činnosti," ozrejmil vtedy druhú personálnu zmenu rezort kultúry.Od 26. marca vedie SNK Ivana Kostrabová, Bibianu Petra Flach . Ministerstvo pri ich menovaní avizovalo, že v zákonom stanovenej lehote bude na tieto pozície realizované výberové konanie, 19. júna 2024 výberové konanie na post šéfa či šéfky Bibiany vyhlásilo.