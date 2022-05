Vyhnite sa zdravotným problémom pravidelným pobytom vo vírivke

Pravidelný pobyt vo vírivke - to nie je len parádny relaxačný zážitok. To je aj ozdravná kúra, ktorej zdravotné benefity nielen na fyzické zdravie na seba nenechajú dlho čakať a vy sa tak môžete vyhnúť celej rade zdravotných komplikácií. Zaujíma vás, ktoré to sú? Dozviete sa to v tomto článku.

1.Účinný bojovník proti stresu a problémom s ním spojených

Je až neuveriteľné, čo všetko dokáže vírivka a to v podstate veľmi jednoduchým princípom. Obyčajným spojením teplej vody a vzduchu vznikajú prúdy, ktoré vytvárajú veľmi príjemnú hydromasáž, ktorá dokáže zázraky.

Mnohé štúdie potvrdili, že pravidelný pobyt v Jacuzzi® priaznivo vplýva na funkcie nervového systému a zároveň znižuje hladinu stresových hormónov, čím priaznivo vplýva nielen na našu psychiku.

Návšteva vírivky je preto veľmi dobrým nápadom (nielen) vtedy, keď vo svojom živote zažívate ťažšie chvíle. Pomôže vám vypnúť myseľ, zahodiť starosti a spočinúť v radosti práve prebiehajúceho okamihu.

Už teraz je to skoro na kúpu vlastnej vírivky, však? Ak si k tomu ešte zaobstaráte bazén s protiprúdom, podmienky na viac radosti a menej stresu budú ešte priaznivejšie.

V stresových chvíľach nebývajú neobvyklé ani problémy so spánkom a so zaspávaním. Aj s tým vám môže pravidelný pobyt vo vírivej vani pomôcť. Masáž teplou vodu totiž prirodzene vyvoláva tvorbu endorfínov, ktoré prirodzene znižujú stres a prinášajú pocit úľavy a uvoľnenia. Výsledkom je nielen zlepšenie kvality zdravého spánku, ale častokrát vám obyčajný pravidelný pobyt vo vírivke, pomôže vyhnúť sa tabletkám na spanie. Tie samozrejme problém so zaspávaním väčšinou dočasne úspešne vyriešia, ale pri dlhodobom užívaní môžete mať problém zaspávať bez nich.

Pri stresových situáciách ľudia často trpia na bolesť hlavy. Aj tu vírivka úspešne pomáha. Funguje to tak, že vplyvom hydromásaže vo vírivke sa rozširujú krvné cievy, čím pomáhajú predchádzať bolestiam hlavy.

2.Posilňuje našu obranyschopnosť

Silnejšia imunita vďaka vírivke? Nie sú to len prázdne slová, ale štúdiami potvrdená informácia, vďaka ktorej sa ukazuje, že kúpeľ vo vírivej vani má silný pozitívny vplyv na imunitný systém človeka. Odborníci odporúčajú pravidelne navštevovať vírivku predovšetkým na jeseň a na jar, kedy je naše zdravie v najväčšom ohrození.

3.Má priaznivé účinky aj na náš pohybový systém

Pravidelný pobyt vo vírivke pomáha udržiavať zdravé aj naše kĺby. Deje sa to stimuláciou lymfatického a krvného systému, ktoré v prípade správneho fungovania pomáha zmierniť rozličné problémy s kĺbami, od stuhnutých kĺbov až k artritíde. Výborne funguje aj na uvoľnenie a relaxáciu svalov celého tela. Z výsledkov štúdií vyplýva, že kúpelom sa vo vírivke zvyšuje flexibilita svalstva. Totiž tým, že sa svaly v teplej vode zahrievajú sa stávajú ohybnejšími, čo následne umožňuje väčší rozsah pohybu. Hlavne pre aktívnych športovcoch je to výborná prevencia pred možnými zraneniami a doporučuje sa ako súčasť pohybového plánu.

4.Pomáha aj pri závažných ochoreniach

Štúdie vodoliečby dokázali, že kúpeľ v teplej vode v kombinácii s hydromasážnymi tryskami má komplexný zdravotný benefit, zahrňujúci uvoľnenie svalov, zníženie krvného tlaku, uvoľnenie kĺbov, ale tiež pomoc s kontrolou hladiny cukru v krvi či telesnej hmotnosti. Dokonca sa ukázalo, že vírivky svojou schopnosťou uvoľniť celé telo, ale aj myseľ poskytujú významnú pomoc aj tým, ktorých trápia vážne ochorenia ako je napríklad roztrúsená skleróza či mozgová obrna. Výrazný pozitívny vplyv pociťujú tiež ľudia trpiaci depresiami či úzkosťami.

5.Napomáha redukcii váhy

Samozrejme, samotný pravidelný kúpeľ vo vírivke nestačí na to, aby sa človek zbavil nadbytočných kilogramov. Môže však výrazne pomôcť a to tak, že pomáha reštartovať metabolizmus a čiastočne zabraňuje nadmernému ukladaniu podkožného tuku.