Vyhodenie kytíc od Zemana a Babiša na Národnej triede bol priestupok

Na archívnej snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 21. novembra (TASR) - Vyhodenie kytíc od českého prezidenta Miloša Zemana, premiéra Andreja Babiša a predsedu SPD Tomia Okamuru do odpadkového koša je podľa rozhodnutia polície priestupkom proti majetku a občianskemu spolunažívaniu. Kvety skončili v koši na pražskej Národnej triede v sobotu 17. novembra. Polícia podozrieva z prečinu muža a ženu. V stredu o tom informoval hovorca pražskej polície Tomáš Hulan.Polícia odovzdá delikt na vyriešenie príslušnému správnemu orgánu, ktorým je v tomto prípade radnica Prahy 1, citoval hovorcu spravodajský portál Novinky.cz.Spôsobená škoda nepresiahla sumu 5000 českých korún (192 eur).České médiá priniesli už skôr informácie, že kytice vyhodil skúsený politický aktivista Otakar van Gemund a ďalší členovia aktivistickej skupiny Kaputin. Gemund v rozhovoroch s novinármi svoje konanie odôvodnil tým, že pamätník 17. novembra na Národnej triede pokladá za symbol demokracie v krajine a ľudia ako Babiš či Okamura sa podľa demokratických pravidiel podľa neho nesprávajú. Vyhlásil tiež, že demokraciu treba chrániť, a to aj radikálne. Už v minulosti stál za protestmi a happeningami, napísal portál Novinky.cz.Minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) vyjadril už cez víkend presvedčenie, že prípad sa skončí ako priestupok. Podľa neho polícia postupovala správne a v súlade so zákonom, keď sa začala vyhodenými kyticami zaoberať. Keby tak neurobila, niekto by jej mohol vyčítať, že pochybila, vysvetlil Hamáček.