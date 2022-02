Výhody a nevýhody investovania do ETF

Nižšie poplatky = vyšší výnos

ETF fondy a oslobodenie od daní

Aké ETF fondy kúpiť?

16.2.2022 (Webnoviny.sk) -Keď sa povie investičný fond, väčšina ľudí si predstaví klasický bankový podielový fond. Podielové fondy, do ktorých môžete vstúpiť prostredníctvom vašej banky, sú aktívne riadené. Teda, na ich čele stojí manažér fondu, ktorý každý deň sleduje vývoj situácie na trhu a podľa toho do fondu nakupuje vhodné akcie a dlhopisy. Na trhu je dnes dostupné veľké množstvo podielových fondov s rôznou mierou rizika, výkonom, či sektorom, do ktorého investujú.Prečo vlastne spomíname podielové fondy, keď je reč o ETF fondoch? Podľa Mariana Mareka z portálu ForexObchodnik.sk práve v porovnaní s klasickými bankovými podielovými fondmi prinášajú ETF fondy hneď niekoľko výhod ako sú nulové zdanenie ziskov po roku držania, nízke náklady a široká ponuka.Nevýhodou bankových podielových fondov je nižší výnos, ktorý je do veľkej miery spôsobený práve pomerne vysokými poplatkami. Predsa len, fond aktívne spravuje nejaký manažér, ktorý musí byť zaplatený. ETF fondy sú spravované pasívne. Teda, akcie a dlhopisy, ktoré sa v ETF fonde nachádzajú, nevyberá žiaden manažér. ETF fondy vždy kopírujú nejaký index. Napríklad, americký index S&P 500, ktorý zahŕňa 500 najväčších amerických spoločností. ETF fondy, ktoré sledujú tento index, obsahujú akcie všetkých spoločností, ktoré sú aj v indexe S&P 500. Ak sa zmení zloženie indexu, rovnako sa zmení aj zloženie akcií v ETF fonde. Teda, výnosnosť ETF fondu je prakticky rovnaká ako výnosnosť daného indexu.Vďaka pasívnej správe sú ročné poplatky ETF fondu väčšinou nižšie ako 0,5 %, kým poplatky v podielových fondoch väčšinou prekračujú 1 %.Ďalšou obrovskou výhodou ETF fondov je skutočnosť, že sa predávajú a nakupujú na burze, rovnako ako akcie. Preto aj ten názov ETF – Exchange Traded Fund, teda fond predávaný na burze. Nielenže tak ETF fondy viete mimoriadne jednoducho kúpiť a predať, zároveň za určitých okolností po ich predaji nemusí platiť vôbec žiadne dane.Pokiaľ po niekoľkých rokoch vystúpite z bankového podielového fondu, váš výnos je zdanený, teda v konečnom dôsledku zarobíte značne menšiu sumu, ako vám fond reálne zarobil. Ak ale investujete do ETF fondu a svoje podiely v ňom držíte dlhšie ako rok, pri predaji neplatíte vôbec žiadne dane. Celý výnos je tak len váš! Aj vďaka tomuto oslobodeniu od daní sú ETF fondy výrazne výnosnejšie ako klasické bankové podielové fondy.Najjednoduchším spôsobom, ako kúpiť podiely ETF fondu, je vytvoriť si účet u nejakého online brokera. Podiely ETF fondu následne kúpite jednoducho, za pár sekúnd. V aktuálnej dobe je ponuka ETF fondov obrovská, kupovať môžete americké, ale aj európske či ázijské ETF fondy. ETF fondy väčšinou zahŕňajú desiatky až stovky akcií najväčších firiem danej krajiny, prípadne viacerých krajín. Vyberať môžete aj fondy zamerané na určité odvetvie – medicínsky, automobilový, technologický, či energetický priemysel. Možnosti sú neobmedzené.Benefitom ETF fondu je skutočnosť, že naraz kupujete desiatky akcií v jednom "balení". Vďaka tomu je vaše investičné portfólio dobre diverzifikované. Pre ešte lepšiu diverzifikáciu môžete kúpiť podiely vo viacerých rôznych ETF fondoch z rôznych krajín sveta. Napríklad, kúpiť európsky a americký ETF fond. Ročná výnosnosť najznámejších a najväčších ETF fondov sa v dlhodobom priemere pohybuje okolo 8 – 13 %, takže pri pravidelnom investovaní sa môžete tešiť na skutočne lukratívne výnosy.Informačný servis