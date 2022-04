Výhody celoročného bazéna SWIM SPA od HOTTUB Sauna & Wellness®

Hľadáte bazén s ktorým bude celoročné kúpanie samozrejmosťou? Bazén, ktorý vás príjemne osvieži uprostred parného leta a bez problémov zahreje v treskúcej zime? Tak už ďalej nemusíte hľadať… Práve ste ho našli. Predstavujeme vám celoročný bazén SWIM SPA od HOTTUB Sauna & Welness.

Výnimočnosť samozrejmosťou

Pýtate sa prečo si vybrať práve celoročný bazén SWIM SPA? Jeho výhody nemusíte zložito hľadať, sú jasné na prvý pohľad. Chcete vedieť aké to sú? Pozrite sa spolu s nami prečo je výber SWIM SPA od HOTTUB Sauna & Wellness® tou najlepšou voľbou.

Výhody celoročného bazéna SWIM SPA

Predstavte si bazén v ktorom si môžete príjemne zaplávať v teplej vode počas celého roku bez ohľadu na to, aké je vonku počasie a užiť si relaxáciu. A nie, teplá voda a vírivka nie sú jediné (aj keď veľmi významné) výhody. Ponúka ich oveľa viac:

1. Bazén, ktorý môžete používať počas celého roka bez ohľadu na počasie

Tento bazén sa nevolá celoročný nadarmo. Využijete ho skutočne počas celého roka. Vďačí za to možnosti ohrevu vody až na príjemných 35 stupňov a krytu s výbornými izolačnými schopnosťami, vďaka ktorému sa teplota vody bez problémov udrží vysoko aj v nižších teplotách. Nebojte sa, manipulácia s krytom je veľmi jednoduchá a zvládnete ju jednou rukou.

2. Ekonomický bazén s nízkou potrebou

Celý bazén je technicky premyslený do najmenších detailov, aby fungoval, čo najefektívnejšie pri čo najnižšej spotrebe. Jeho prevádza je aj pri vysokom výkone skutočne energeticky nenáročná.

4. Bazén, ktorý je vhodný nielen na plávanie ale aj luxusnú relaxáciu

Na celoročnom bazéne SWIM SPA je dokonalé (aj) to, že si ho naplno užijte ako plavec, a to vďaka protiprúdom (s nastaviteľným stupňom obtiažnosti), ktoré vám zabezpečia možnosť nekonečných plaveckých záberov, ale rovnako si v ňom vďaka termálnej vode, masážnym tryskám a možnosti pohodlne odpočívať na schodoch, užijete perfektnú relaxáciu.

5. Bazén, ktorý si užijete vy, ale aj vaše deti

Tento bazén má však možnosti vďaka ktorým si ho užijete nielen vy, ale aj vaše deti. Jeho stupňovité dno s protišmykom zaistí bezpečný pohyb a madlá popri stenách poskytujú (okrem možnosti najrôznejších cvičení) oporu malým plavcom, Každopádne v bazéne je aj dostatočná plocha, v ktorej je voda vo výške vhodnej aj pre tie najmenšie deti, ktoré si tam môžu bezpečne užívať vodné hrátky.

8. Bazén, v ktorom je krištáľovo čistá voda samozrejmosťou bez zložitej údržby a potreby výmeny vody

Ľahká údržba a krištáľovo čistá voda? To je kombinácia po ktorej túži každý majiteľ bazéna. Bazén je vybavený dômyselnou technológiou, ktorá napomáha snižovať spotrebu čistiacej chémie a uľahčuje starostlivosť o vodu

7. Bazén, ktorého cena skutočne odpovedá výkonu

Za čo si zaplatíte, to zaručene dostanete. Bazén s protiprúdom SWIM SPA si zakladá na kvalite a investované peniaze určite neoľutujete.Naopak si pri každom plávaní či relaxácií potvrdíte, že to za to stálo.

8. Bazén, ktorý vám ráno začnú montovať a podvečer už plávate

Rýchla a kvalitná montáž je ďalšou devízou bazénov SWIM SPA od HOTTUB Sauna & Wellness®. Inštalácia, montáž, všetko prebieha kvalitne pod rukami skutočných odborníkov. To ako vám cez deň na záhrade vznikne bazén a za pár hodín si užívate prvé kúpanie je skutočne nezabudnuteľný zážitok

9. Bazén s nadčasovým dizajnom a elegantným prevedením

Vďaka čistým líniám a dokonalej elegancii sa bazén stane stálou ozdobou prostredia v ktorom sa nachádza. Či už je to na záhrade alebo v interiéri, jeho krása vynikne všade.

10. Bazén, ktorý splní vaše tajné prianie

S bazénom swim spa na vás čaká možnosť ďalších neuveriteľných doplnkov, ktoré umocnia zážitok z vášho spa. Priali by ste si elegantné farebné podsvietenie vody, dokonalú hudbu či vodotrysk? To všetko je s HOTTUB Sauna & Wellness® možné.