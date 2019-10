Výhody exprezidentov by sa mali upraviť komplexne, zhodli sa poslanci

Na ilustračnej snímke rokovacia sála NR SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. októbra (TASR) - Problematiku výhod bývalých prezidentov, ktorí sa chcú naďalej zapájať do politického boja, treba vyriešiť komplexne. V súvislosti s novelou zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov si to myslí podpredseda SNS Anton Hrnko. Podobne sa vyjadril aj opozičný poslanec Ján Budaj (OĽaNO).V diskusii k návrhu, ktorým sa majú dočasne pozastaviť výhody exprezidenta v prípade jeho ďalšieho pôsobenia v inej ústavnej funkcii, vystúpilo viacero poslancov. Peter Kresák (Most-Híd) diskusiu ocenil, potešilo ho, že sa dokázali naprieč politickým spektrom rozprávať vecne a nie na seba útočiť.Opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS povedal, že návrh v prvom čítaní podporí. Bude však rád, ak sa k problémovým otázkam vrátia.reagoval Kresák.Nezaradený poslanec Martin Poliačik podotkol, že v súčasnosti sú poslancami parlamentu aj predsedovia samosprávnych krajov či primátori a starostovia. Tí podľa neho tiež požívajú určité výhody. Kresák reagoval tým, že prerokúvaná úprava sa týka už neaktívnej funkcie prezidenta. Vysvetlil, že zmeniť chcú výhody pri prezidentovi, ktorému uplynul mandát, pričom primátori či starostovia, ktorí sú zároveň aj poslancami parlamentu, vykonávajú obe funkcie zároveň. To je podľa neho rozdiel, pretože bývalý prezident dostáva aj plat za funkciu, ktorú už vlastne nevykonáva.Predložená novela predpokladá, že bývalí prezidenti, ktorí by sa po skončení sa mandátu stali poslancami Národnej rady (NR) SR či nastúpili by do inej ústavnej funkcie, by dočasne mohli prísť o svoje výhody, na ktoré majú nárok po odchode z Prezidentského paláca.Exprezident by mal prísť o tieto výhody v prípade, ak by sa stal napríklad poslancom NR SR, členom vlády, sudcom Ústavného súdu SR, predsedom Súdnej rady SR, sudcom, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR či generálnym prokurátorom.Výhody by mu mali byť pozastavené len počas obdobia výkonu novej funkcie.