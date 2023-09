Výhody Union zdravotnej poisťovne oceňujú lekári i známe matky. Prečítajte si, čo o očkovaní píše hviezdna Katka Jakeš

14.9.2023 (SITA.sk) - Kliešťová encefalitída, meningokoky, kiahne či hepatitída typu A. Ochorenia, ktorým sa dá úspešne predchádzať očkovaním už v detskom veku, netreba brať na ľahkú váhu. Opodstatnenie očkovaní, ktoré sú na Slovensku zaradené medzi nepovinné, pozitívne vnímajú lekári i známe osobnosti."Na našej webstránke nájdu rodičia detailný prehľad povinných i nepovinných očkovaní, medzi ktoré patria aj očkovanie proti osýpkam či proti infekcii HPV. Význam očkovania je po medicínskej stránke nespochybniteľný a sme radi, že našim poistencom a poistenkám prispievame na očkovanie až 50% ceny vakcín," vysvetľuje za Union zdravotnú poisťovňu riaditeľka revíznych lekárov Ingrid Dúbravová.Mamičkovský pohľad na vec priniesla v ostatných dňoch aj známa influencerka Katka Jakeš, ktorá povzbudila svojich fanúšikov k tomu, aby sa očkovania nebáli. "Viem, že toto je kontroverzná téma medzi mamičkami, ale kľudne sa mi k nej vyjadrite. Ja som zástanca aj nepovinných očkovaní, ak to má zmierniť priebeh nejakého častého ochorenia a môžeme sa vyhnúť traume z nemocníc, tak prečo nie," uviedla na Instagrame Katka, ktorá je mamou dvoch malých detí.Rovnaký postoj zaujali aj influencerky Mama Gang, ktoré ocenili práve príspevok od Unionu na nepovinné vakcíny. O novom príspevku na plienky a produkty detskej výživy v hodnote až 240 eur ročne, ktorý Union zdravotná poisťovňa pridala do svojho portfólia k doterajším 70 benefitom, píše na Instagrame aj známa pediatrička Monika Michňová. Na svojom profile ocenila aj to, že si rodičia môžu vybrať, na čo zľavu využijú , keďže zvoliť si môžu rôzne produkty vrátane detskej kozmetiky."Takýto benefit platí aj pre našich nových poistencov. Prehľad všetkých výhod pre mamičky a bábätká v Union zdravotnej poisťovni nájdu záujemcovia priamo na našej webstránke," dodáva hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová s tým, že zmena zdravotnej poisťovne je možná ešte do konca septembra.Informačný servis