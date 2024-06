Výhra Belgicka nad Rumunskom skomplikovala situáciu v E-skupine, o všetkom sa rozhodne v stredu

Rozhoduje vzájomný zápas

23.6.2024 (SITA.sk) - Vývoj v základnej E-skupine na ME 2024 v Nemecku nemôže byť zaujímavejší a viac dramatický. Sobotňajšia výhra Belgicka nad Rumunskom 2:0 znamená, že všetky štyri tímy majú na konte zhodne tri body.Rumuni aj napriek prehre zotrvali na vedúcej priečke. Druhí sú Belgičania, tretí Slováci a priebežne štvrté miesto patrí Ukrajincom, ktorí majú ako jediní negatívne skóre. O osude mužstiev v „éčku“ rozhodnú stredajšie duely.Slovensko nastúpi o 18.00 vo Frankfurte proti Rumunsku, v rovnakom čase sa stretnú v Stuttgarte Belgičania a Ukrajinci. Pri rovnosti bodov o postavení tímov v tabuľke rozhoduje v prvom rade vzájomný zápas, skóre sa posudzuje až následne.Reprezentanti Belgicka pred duelom proti Rumunom vedeli, že prehra by im s veľkou pravdepodobnosťou zmarila možnosť postúpiť do osemfinále turnaja. Zverenci talianskeho kouča Domenica Tedesca sa však v Kolíne nad Rýnom s tlakom vyrovnali veľmi dobre.Po góloch Youriho Tielemansa v 2. minúte a Kevina De Bruyneho v 80. minúte duel ovládli a nechali aspoň sčasti zabudnúť na prehru 0:1 so Slovenskom.„Veľmi sa mi uľavilo, že sme vyhrali. Bolo veľmi dôležité získať tieto tri body. Škoda, že sme nevyužili veľa šancí, pretože zápas sme mohli mať v závere pokojnejší,“ zhodnotil pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner Tedesco, ktorému vyšiel ťah so zaradením Tielemansa do základnej zostavy.Smolnému momentu sa v súboji proti Rumunsku opäť nevyhol útočník Romelu Lukaku . Robustného Belgičana proti Slovensku dvakrát pripravilo rozhodnutie VAR-u o presný zásah. Identickú situáciu zažil aj v sobotu, keď v 63. minúte videoasistent rozhodcu zrušil jeho gól na 2:0.„Romelu dnes odohral výborný zápas. Je veľmi nesebecký, čo ste mohli vidieť aj pri jeho prihrávke na Tielemansa. Podľa môjho názoru hrá zatiaľ na turnaji skvelo,“ podržal Lukakua belgický kapitán De Bruyne.Rumuni aj napriek tomu, že herne i výsledkovo nenadviazali na výkon proti Ukrajine (3:0), zbrane na turnaji neskladajú, práve naopak.„Dnes to nebolo ono, ale som si istý, že proti Slovákom uspejeme a postúpime ďalej. Podľa mňa si postup zaslúžime a urobíme pre to maximum,“ povedal rumunský stopér Radu Dragusin.„Situácia v našej skupine je najkomplikovanejšia. Máme to však vo svojich rukách a veríme v naše schopnosti, pretože sme na vrchole. S dnešnou prehrou sa dalo počítať. Podstatné bude aby sme zvládli duel proti Slovensku. Potrebujeme aj naďalej podporu fanúšikom, ktorí nám na šampionáte veľmi pomáhajú,“ doplnil tréner lídra E-skupiny Edward Iordanescu.