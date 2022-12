Vyhrážala sa zabitím so sekerou v ruke, polícia agresívnu ženu zadržala

19.12.2022 (Webnoviny.sk) - Trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečné vyhrážanie vedie polícia v Spišskej Belej v okrese Kežmarok. Dopustiť sa ho mala 32-ročná žena ešte v sobotu 17. decembra popoludní v jednom z tamojších bytov.Ako v pondelok informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , do bytu vstúpila so sekerou v ruke, ktorú držala nad hlavou a kričala na 36-ročného muža, že ho zabije. Žena v návale hnevu rozrúbala balík plechovkových pív i fľašu vodky, ktoré boli položené na zemi.Muž sa jej snažil sekeru vytrhnúť z ruky, žena bola vulgárna a neustále sa mu vyhrážala zabitím. Polícia následne agresívnu ženu zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia.